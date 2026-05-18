Егор Крид раскрыл тайну своего скандального хита

Егор Крид во время стрима раскрыл, что изначально он не должен был участвовать в треке Jealous. По его словам, песня задумывалась как коллаборация 9mice, Madk1d и Темного принца. Но после знакомства с Кридом музыканты «очень вдохновились» и захотели добавить его куплет.

© Соцсети Егора Крида

Ещё до того, как Крид присоединился, Madk1d и режиссёр клипа Никита Вильчинский обсуждали композицию и согласились, что она «классная», но ей не хватает «тикток-момента». Именно эту задачу взял на себя Егор Крид. По его словам, каждая его строчка была нацелена на вирусность в соцсетях.

«Я записал куплет и скинул его каждому: Майсу, Madk1d, Принцу и Вильчинскому. И мы созванивались по видеосвязи с каждым из них, чтоб смотреть реакцию на куплет», — сказал Егор Крид. Он поделился, что все были в восторге от фразы «Я на вас обиделся».

Артисты выпустили песню Jealous 10 апреля 2026 года. Она сразу же стала популярной в соцсетях и достигла вершин российских музыкальных чартов. Однако многие раскритиковали партию Крида и даже начали распространять версии трека без его куплета.

