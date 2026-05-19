Линда впервые вышла на связь после задержания

Певица Линда, настоящее имя которой Светлана Гейман, впервые вышла на связь с подписчиками на фоне разбирательств с продюсером Максимом Фадеевым. В своём Telegram-канале она сообщила, что её команда продолжает работать и готовиться к ближайшим концертам, несмотря на судебный спор. Она пообещала, что шоу обязательно состоятся.

© Соцсети Линды

Исполнительница также сказала о значении музыки в тяжёлые периоды: «Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас». Линда добавила: «Я всех очень благодарю за вашу мощнейшую поддержку, которую я получаю каждый день, каждую минуту. Невероятное количество слов поддержки, которые дают мне и всем моим близким вдохновение, силу и надежду».

Ранее стало известно, что 12 мая Линду задержали в Москве. После 10 часов допросов её отпустили домой с обязательством о явке по первому требованию. Причиной этого судебного разбирательства стал давний конфликт с Максимом Фадеевым из-за авторских прав на её хиты. В своих соцсетях бывший продюсер Линды заявил, что 30 лет пытался решить этот вопрос мирно, но у него не вышло. Сейчас же он использует «единственный возможный путь».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Манипуляции, бойкот и уголовка: как Фадеев уничтожил Линду