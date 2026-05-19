Алсу прокомментировала нечестную победу дочери в «Голос. Дети»

Певица Алсу впервые подробно рассказала о подтасовке результатов в финале песенного шоу «Голос. Дети», в котором участвовала её дочь Микелла. «Сердце еще побаливает», — призналась Алсу, заверив, что ей всё ещё тяжело вспоминать об этой ситуации.

В программе «ДОстояние РЕспублики» Алсу подтвердила факт вмешательства в финал конкурса. Соревнование состоялось в конце апреля 2019 года. После подсчета голосов телезрителей победительницей назвали Микеллу. Но в мае создатели проекта отменили результаты. Они объявили победителями всех участников финала, включая дочь Алсу.

По словам исполнительницы, решение повлиять на голосование принял ее бывший муж — предприниматель Ян Абрамов. «Пожалуйста, остановись. Не делай этого», — сказала Алсу супругу, узнав о его намерениях. «Моя просьба была проигнорирована, потому что папа тоже любит свою дочь и хотел сделать как лучше, но, к сожалению, получилось так, как получилось», — добавила певица.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года после 18 лет брака. Они воспитывают троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля.

