Русский след и болгарские ритуалы: что скрывает хит «Евровидения»

Dara — Bangaranga: текст песни, перевод, история создания, клип, ремиксы, слушать трек
В мае 2026 года Болгария впервые в истории одержала победу на конкурсе «Евровидение». Благодаря этому о певице Dara и её танцевальном хите Bangaranga узнали во всём мире. «Рамблер» делится текстом композиции и его переводом, а также рассказывает, какой болгарский ритуал по изгнанию злых духов лёг в основу трека. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Dara — Bangaranga: текст песни
Come alive
Surrender to the blindin‘ lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
Come alive
Surrender to the blindin‘ lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
(I, I, I, I)
(I‘m the bangarang—)
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangarang—)
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I‘m the bangarang—)
Blindin’ lights
Welcome to the riot
(I, I, I, I)
I‘m the bangarang—
(I know) I’m the bangarang—
I‘m an angel, I’m a demon, I‘m a psycho for no reason
I’m a mover, I‘m a teaser, I don’t follow, I‘m the leader
Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up
I’ma, I‘ma let you get so hooked, I’ma leave you shook
Come alive
Surrender to the blindin‘ lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
(I, I, I, I)
(I‘m the bangarang—)
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangarang—)
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I‘m the bangarang—)
Blindin’ lights
Welcome to the riot
(I, I, I, I)
I‘m the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I‘m the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I‘m the bangarang—
Close to the edge, I can feel it inside
Bodies on bodies and sparks ’bout to fly
Yeah, I, I
I‘m ’bout to lose my mind, mind
(I‘m the bangarang—)
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangarang—)
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I‘m the bangarang—, bangaranga, bangaranga, bangaranga)
Blindin’ lights
Welcome to the riot
(I, I, I, I)
I‘m a rebel (Rebel), I’m a danger (Danger)
I‘m a mover (Mover) for freedom
Let me light you, light you up, let me light you up
Come on, let me pull you in so deep, I’m gon‘ leave you weak
(I know) I’m the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I‘m the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangarang—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I‘m the bangarang—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangarang—
(Ooh)
Dara — Bangaranga: перевод текста
Восстань
Поддайся ослепительным огням
Этой ночью никто не уснёт
Добро пожаловать на бунт
Восстань
Поддайся ослепительным огням
Этой ночью никто не уснёт
Добро пожаловать на бунт
(Я, я, я, я)
(Я бунтарка)
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я бунтарка)
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я бунтарка)
Ослепительные огни
Добро пожаловать на бунт
(Я, я, я, я)
Я бунтарка
(Я знаю) Я бунтарка
Я ангел, я демон, я безумная без причины
Я двигаюсь, я дразню, я не следую, я веду
Позволь мне зажечь тебя, зажечь тебя, позволь мне зажечь тебя
Я заставлю тебя поймать этот ритм, а потом оставлю в шоке
Восстань
Поддайся ослепительным огням
Этой ночью никто не уснёт
Добро пожаловать на бунт
(Я, я, я, я)
(Я бунтарка)
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я бунтарка)
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я бунтарка)
Ослепительные огни
Добро пожаловать на бунт
(Я, я, я, я)
Я бунтарка
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бунтарка)
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга) Я бунтарка
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бунтарка)
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга; я знаю) Я бунтарка
На грани, я чувствую это внутри
Тела на телах, и вот-вот полетят искры
Да, я, я
Я вот-вот сойду с ума, с ума
(Я бунтарка)
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я бунтарка)
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я бунтарка, бангаранга, бангаранга, бангаранга)
Ослепительные огни
Добро пожаловать на бунт
(Я, я, я, я)
Я бунтарь (Бунтарь), я опасность (Опасность)
Я двигатель (Двигатель) для свободы
Позволь мне зажечь тебя, зажечь тебя, позволь мне зажечь тебя
Давай, позволь мне затянуть тебя так глубоко, что я оставлю тебя обессиленной
(Я знаю) Я бунтарка
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бунтарка)
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга) Я бунтарка
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бунтарка)
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга; я знаю) Я бунтарка
(Оу)
Dara — Bangaranga: история создания
Песня Bangaranga принесла болгарской певице Dara победу на «Евровидении-2026». Над треком работала международная команда авторов: сама исполнительница Дарина Йотова, норвежская артистка Анна Юдит Вик, румынский композитор Кристиан Тарча, известный под псевдонимом Monoir, а также греческий композитор Димитрис Контопулос. Последний входит в продюсерский коллектив Dream Team, возглавляемый Филиппом Киркоровым. Болгарское телевидение попросило короля российской поп-музыки помочь Dara с подготовкой к «Евровидению». Об этом он сам рассказал в YouTube-шоу Яны Чуриковой.
Как рассказала Dara в соцсетях, главным источником вдохновения для песни стали кукери. Так называют болгарских ритуальных ряженых. Во время народных обрядов они надевают устрашающие маски и шумят колокольчиками, чтобы, согласно поверью, отгонять злых духов. Этот образ лёг в основу песни и сценического номера.
На сцене «Евровидения» Dara представила энергичный номер с динамичной хореографией и яркими световыми эффектами. После конкурса песня привлекла большое внимание зрителей и активно обсуждалась в соцсетях и музыкальных медиа.
Dara — Bangaranga: интересные факты
- Название песни Bangaranga отсылает к слову bangarang из ямайского диалекта, которое переводят как «хаос», «шум» или «бунт».
- Победа Dara на «Евровидении-2026» стала первой победой Болгарии в истории конкурса. Страна участвует в «Евровидении» с 2005 года.
- Настоящее имя певицы — Дарина Йотова. Она родилась в Варне и получила известность после участия в болгарской версии шоу X Factor.
- Dara также является создательницей K-pop-хитов. В 2023 году участник популярного бойз-бэнда Exo Кай перепел её трек Mr. Rover.
Dara — Bangaranga: клип
Официальное музыкальное видео на песню Bangaranga было выпущено в преддверии конкурса «Евровидение-2026». Ролик выполнен в яркой клубной эстетике: в нём используются динамичный монтаж, танцевальная хореография и насыщенные световые эффекты.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Флаг РФ, вклад Киркорова и бойкот пяти стран: как прошло «Евровидение»