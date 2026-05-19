Известная группа 1990-х объявила о распаде

Датская евродэнс-группа Aqua, известная по хиту 1997 года Barbie Girl, сообщила о прекращении деятельности. Коллектив просуществовал более 30 лет.

© Соцсети группы Aqua

18 мая Aqua опубликовали заявление в соцсетях, в котором объяснили своё решение.

«Когда вы были вместе так долго, вы также учитесь понимать, когда пришло время защитить то, что вы создали вместе. Для нас это чувствуется правильным моментом, чтобы попрощаться, пока воспоминания ещё сильны, и пока любовь к музыке, истории и друг к другу остаётся нетронутой», — написали участники. Они также поблагодарили всех поклонников за любовь и поддержку.

Группа Aqua обрела популярность в 1997 году после релиза дебютного альбома Aquarium, куда вошла вирусная Barbie Girl. Среди других известных композиций коллектива — Doctor Jones, Roses Are Red, Lollipop (Candyman).

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Все бесят»: Шура об артистах из 1990-х, искусственном интеллекте и цензуре