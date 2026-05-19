Андрей Разин лишился прав на песни «Ласкового мая»

Краснодарский суд лишил экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина прав на композиции коллектива. Поводом послужила жалоба Светланы — вдовы Юрия Шатунова. Вердикт уже начал действовать.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд согласился, что позиция Разина противоречива. «В 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин "вспомнил", что именно он является автором произведений», — рассказал адвокат Олег Ситников изданию ТАСС.

Другая защитница Асель Мухтарова-Казарновская сообщила: инстанция отвергла аргументы представителя Разина о рукописных нотных листах как доказательстве авторства. По её словам, в этих листах обнаружили серьёзные музыкальные ошибки.

В последние месяцы 2025 года Разина заочно взяли под стражу в РФ и внесли в межгосударственный розыск. Его защита настаивает, что с 2021 года продюсер находится в Турции по состоянию здоровья. По отдельным сведениям, он может скрываться в США. Уголовное преследование в отношении него начато из-за хищения лицензионных отчислений автора песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Следствие полагает, что Разин продолжительное время применял фальшивый контракт с Кузнецовым, чтобы извлекать доход в качестве обладателя прав.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Оскуфели: нынешний вид этих секс-символов прошлого разобьёт вам сердце