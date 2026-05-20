Грибы-диджеи и симфония из пука: 7 источников музыки, которые вас ошарашат

Для написания песен не всегда нужны пианино или компьютер. Можно просто уединиться с грибами в лесу, предварительно обмотав их проводами, или записать свой пук на диктофон, а потом сделать из него симфонию. «Рамблер» рассказывает о самых необычных источниках для создания музыки, которые редко ассоциируются с искусством.

Грибы

В диджействе успехов добиваются не только молодые неформалы с большим количеством свободного времени, но и грибы. В 2020-х в соцсетях стали набирать популярность видео, где грибы, окружённые проводами, «играют» на синтезаторах и электронных инструментах.

Работает это просто: к грибу крепят специальный датчик, который улавливает его слабые электрические сигналы. Они зависят от того, в каком состоянии находится гриб, например хватает ли ему влаги и питательных веществ. По сути, датчики считывают его «настроение», а затем конвертируют его в MIDI — цифровой язык, который понимают синтезаторы и музыкальные программы. В итоге процессы внутри гриба начинают влиять на звук.

Интерес к музыкальности грибов начал проявлять ещё американский композитор и философ Джон Кейдж в середине XX века. Он серьёзно увлекался наукой об этих сложных организмах и считал, что наблюдение за грибами влияет на его подход к музыке. Кейдж большое внимание уделял случайности и идее принятия любых окружающих шумов как части искусства. Его самое известное произведение — пьеса «4’33». Во время этого «выступления» музыкант сидит у инструмента, но не играет ни одной ноты. Всё, что зрители слышат, — это случайные шумы в зале.

В XXI веке, когда появилась подходящие технологии, грибы начали активно использовать в своей работе электронные артисты. Среди популярных на сегодня музыкантов этого направления — Tarun Nayar, Noa Kalos, Mileece. Они часто работают в TikTok и других соцсетях, где их ролики набирают миллионы просмотров. Но иногда они даже дают что-то вроде концертов, во время которых вместе с поклонниками собирают грибы, а затем вместе их слушают.

Мозг

Человеческий мозг тоже может стать отличным источником музыки. Когда в XX веке появились первые электроэнцефалографы, измеряющие электрическую активность этого органа, никто и представить не мог, что каким-то образом полученные результаты могут превратиться в искусство.

Во второй половине XX века, на волне интереса к авангардной музыке, энтузиасты задумались: раз мозг выдаёт какие-то сигналы, их же можно превратить в звук. Так и начались эксперименты, которые в последние годы превратились в настоящие перформансы.

Например, в 2012 году нейрофизиолог из Колумбийского университета Дэвид Сульцер представил проект «Читая Стивена Кольбера». Так зовут известного американского комика и телеведущего, известного по программам «Отчёт Кольбера» и «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Сульцер подключил к своей голове электроды для измерения электрической активности мозга и сел в кресло читать его книгу. Все изменения фиксировались компьютерной программой, созданной его коллегой Брэдом Гартоном, которая позже преобразовывала их в музыкальные ноты. «Я старался забыть, что нахожусь перед людьми и что они видят мои мозговые волны на экране и слушают музыку, пока я читаю книгу. К счастью, книга была забавной и я смеялся, что меняло музыку», — рассказал о своём представлении Сульцер.

Космос

Те, кто хоть немного учился в школе, знают, что в космосе звука нет, потому что вакуум не позволяет ему распространяться. Но это не значит, что учёным нечего измерять: они фиксируют радиосигналы, магнитные поля и технические показатели работы спутников и зондов. Эти данные сами по себе не являются звуком, но их можно «перевести» в слышимую форму с помощью специального метода. Этот процесс называется сонификация — он используется не только в космических исследованиях, но и, например, при работе с мозговой активностью или другими сложными измерениями.

Особенно интересуется звучанием небесных тел американское космическое агентство NASA. Например, в 2022 году они представили «звуки чёрной дыры». Учёные зафиксировали колебания горячего газа, вызванные волнами давления, в центре скопления галактик в созвездии Персея. Так как колебания были слишком низкими, чтобы человек мог их услышать, их «ускорили» — подняли частоту в огромное количество раз, чтобы перевести в слышимый диапазон. Так и получился аудиофайл, который позволил представить, как «звучит» чёрная дыра, способная искривлять время и пространство. У многих интернет-пользователей этот трек вызвал ощущение тревоги и даже жути. Хотя нашлись и любители подобной комбинации — они предположили, что эти звуки стали бы идеальным вступлением для песни какой-нибудь блэк-метал-группы.

Кишечные газы

Учитывая, какое большое внимание уделяется телесности, было бы странно, если бы звуки, выходящие из заднего прохода человека, не привлекли бы людей искусства. К тому же для их интерпретации не нужны никакие новомодные технологии — лишь усилитель звука. Ещё в XIX веке публику завораживали музыкальные номера с использованием природных выхлопов. Культовым исполнителем этого жанра является француз Жозеф Пюжоль, известный под псевдонимом Le Pétomane (в пер. на рус. — «человек, выпускающий газы»). Как пишет The Guardian, он давал представления в Париже, в том числе в известном кабаре «Мулен Руж», собирая толпы зрителей. На его представления приходили даже представители королевских семей. Вероятно, их он встречал государственными гимнами, которые также входили в его репертуар.

Жозеф Пюжоль (Le Pétomane). Иллюстрация из юмористической газеты «Paris qui rit», 1892 год

Со временем это искусство лишь набирало обороты. В XX веке стали выходить так называемые Novelty records, то есть забавные музыкальные записи, в которых часто использовался телесный юмор. Но кое-кто даже попытался внести в это явление долю серьёзности. В 2015 году австралийский музыкант Лоз Блейн записал свой пук на телефон, чтобы отправить своему брату, а потом осознал, что смог уловить уникальную мелодию, созданную ветровым потоком. «Я понял, что в этом что-то есть. Такой радостный маленький звук, прямо как те детские свистульки, которые пищат “уи-уи”, — и меня это просто осчастливило», — поделился Блейн своими эмоциями, его цитирует издание RNZ. Он разобрал пук, добавил к нему другие инструменты и сделал из него симфонию. Он выложил своё произведение на YouTube, и оно неожиданно стала популярным. За 10 лет этот ролик посмотрели более 6,5 миллиона раз. Эту симфонию даже разбирали в престижном музыкальном колледже Беркли.

ДНК

Превращать ДНК в музыку начали в конце XX века. Принцип здесь довольно простой: последовательности генов переводят в музыкальные ноты по заранее заданным правилам. Например, каждому элементу ДНК — аденину (A), тимину (T), гуанину (G) и цитозину (C) — соответствует определённая нота. В результате генетический код превращается в мелодию.

Одним из первых исследователей, всерьёз занявшихся этой темой, стал американо-японский генетик Сусуму Оно. Ещё в 1980-е он пытался доказать, что у генома есть своя музыкальная логика. Его эксперименты считаются одной из первых попыток «услышать» геном.

Современные учёные продолжают изучать эту тему. Например, австралийский молекулярный биолог Марк Темпел, который по совместительству является ещё и музыкантом, во время пандемии на основе генома коронавируса создал целый альбом CoronaCode Music. По его словам, он сделал это, чтобы лучше разобраться в природе вируса.

Так зачем всё это нужно? Как исследовательский инструмент, звук помогает дополнить те многочисленные визуальные способы представления геномной информации, которые уже существуют. Другими словами, это позволяет учёным лучше понимать вирус и то, как он действует.

Вулканы

Ещё один неожиданный источник музыки — вулканы. Учёные фиксируют внутри них сейсмические колебания, инфразвук и вибрации, вызванные движением магмы и газов. Так как они звучат на слишком низких частотах, их переводят в слышимый для человека диапазон. Получается довольно зловещий гул — причём у каждого вулкана он свой, так как на звук влияет множество факторов, в том числе глубина и строение кратера.

В 2023 году британские учёные разработали программу, позволяющую в реальном времени трансформировать активность Йеллоустонского вулкана в музыку. По их задумке чем сильнее колебания, тем выше звучат ноты, а резкие скачки данных делают мелодию более драматичной. Они даже представили эту музыку живьём на конференции, где одна из главных ролей досталась флейтистке. Ей было разрешено самостоятельно расставлять акценты, чтобы получился своеобразный синтез науки и искусства. По мнению исследователей, такой необычный метод помогает взглянуть на сейсмическую активность с новой стороны.

Пчёлы

Иногда артисты используют необычные природные источники, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. Например, пасечник Биони Самп создаёт музыку из жужжания своих пчёл. Он не только развлекает слушателей необычными композициями, но и пытается заострить внимание на вымирании его полосатых любимцев через просветительскую деятельность.

Самп записывает звуки насекомых с помощью цифрового рекордера, прикреплённого к улью, а затем переводит этот шум в электронику. Пчёлы жужжат по-разному: матки издают высокий трубный звук, рабочие — нежное гудение, а трутни — более глубокий гул. Самп даже даёт выступления на фестивалях, на которых он всегда появляется в своём пасечном костюме.

