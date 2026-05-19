«Готовьте ваши попки»: Бузова и молодой рэпер удивили фанатов

Поп-звезда Ольга Бузова и белорусский рэпер nkeeei намекнули на грядущую коллаборацию. Как будет называться их совместный трек и когда он выйдет, пока неизвестно.

© Соцсети Ольги Бузовой

В соцсетях Бузова разместила видео, которое сняла с пассажирского кресла машины. Она попросила поклонников отгадать, с кем сделана следующая песня. «Что? Думали, я вас больше не удивлю? Не тут-то было!» — произнесла артистка. Затем певица включила небольшой отрывок трека, где неизвестный партнёр читает: «Тебя рисовали все художники мира — от Дали до Ван Гога».

Чуть позже nkeeei опубликовал ролик, снятый дома. В нём слышен другой кусок композиции, в котором можно угадать голос Ольги Бузовой. В финале видео рэпер показал на камеру экран телефона — там высветился входящий звонок от контакта «БУЗИ БУЗИ».

В своём Telegram-канале рэпер чуть позже написал: «Просто готовьте ваши попки. Бузи Бузи и нкееей».

Ранее Ольга Бузова записала совместную песню со скандальной исполнительницей Инстасамкой. Трек, представленный 17 апреля, получил название «Я хочу».

