Жуков раскрыл возможность воссоединения «Руки Вверх!» с Потехиным

Сергей Жуков объявил, что группа «Руки Вверх!» выпустит альбом на кассетах. Журналисты на пресс-конференции спросили, возможно ли в нём участие бывшего солиста Алексея Потехина. Ответ был неутешительным для фанатов.

© Соцсети группы «Руки Вверх!»

Жуков пояснил, что не понимает, зачем нужно это воссоединение. «Ну давайте ответим все вместе — чтобы что? Чтобы показать, что мы не ругались, сделать фотку красивую? Ну, не будем мы вместе, уже всё давно было решено», — сказал артист. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

При этом Жуков признался, что хотел бы повидаться с Алексеем, но не знает, согласится ли тот.

Алексей Потехин покинул «Руки Вверх!» ещё в 2006 году. В мае 2026-го он заявил, что принял такое решение, потому что потерял контакт с Жуковым.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Потехин обвинил Жукова в своём уходе из «Руки Вверх!»