Диана Арбенина и Вадим Самойлов бесплатно выступят у Останкинской башни

Благотворительный фестиваль «Музыка жизни» состоится в Москве 7 июня. В честь Дня защиты детей у Останкинской телебашни выступят Диана Арбенина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной и другие музыканты.

Праздник пройдёт с 12:00 до 18:00. Как сообщает НСН со ссылкой на организаторов, площадку подготовят рядом с Останкинской телебашней, а попасть на фестиваль можно будет бесплатно после регистрации. Проект проводят НАШЕ Радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня.

В концертной программе также заявлены лидер группы «Анимация» Костя Кулясов, Капитан Макс, коллективы SADLESS, «Дела Поважнее» и CASUAL. Помимо выступлений, гостей ждут игровые зоны, мастер-классы и спортивные активности.

Фестиваль приурочен к 10-летию фонда «Дорога жизни». Собранные средства направят детям, которые остались без родительской заботы, живут с особенностями здоровья или находятся в семьях, столкнувшихся с тяжёлыми обстоятельствами.

Генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга» и программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков подчеркнул, что организаторы воспринимают «Музыку жизни» не только как летний концерт, но и как способ привлечь внимание к благотворительности.

Наша задача — соединить музыку и эмпатию, праздник и реальную помощь. Потому что по-настоящему менять жизнь детей можно только тогда, когда тысячи людей перестают быть просто зрителями и становятся участниками общего дела.

Отдельной частью программы станет выставка фотопроекта «Видимые-невидимые», созданного при участии фонда «Дорога жизни» и актрисы Дарьи Мельниковой. В нём известные спортсмены, артисты и общественные деятели работали вместе с подопечными фонда. Среди участников проекта — актриса Кристина Асмус, комик Алексей Щербаков и музыкант Пётр Налич.

По словам директора фонда Анны Котельниковой, за 10 лет «Дорога жизни» оказала помощь более чем 17 600 детям. Фонд занимается лечением, реабилитацией и сопровождением детей на пути к семье.

