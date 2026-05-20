Zivert остановила поезд, чтобы успеть на собственный концерт

Zivert заплатила штраф, чтобы успеть на собственный концерт
Певица Zivert рассказала, как едва не опоздала на собственный концерт во время гастрольного тура. Артистке пришлось заплатить штраф после того, как её концертный директор дёрнула стоп-кран в поезде.
По словам исполнительницы, инцидент произошёл во время прошлогоднего тура. Zivert должна была уехать из Сочи в Краснодар, однако подошла к поезду в последний момент. Вся команда артистки уже находилась внутри, а сама певица вместе с сопровождающими пыталась сесть в вагон перед отправлением.
Мы выглядели, как странные подростки — я в капюшоне, очках… И вот так начинает трогаться поезд, мы кричим: «Пустите, там вся наша команда». А она сказала: «Не пущу!»
По словам Zivert, поезд уже начал уезжать, а это был последний рейс, на котором она могла добраться до концерта. В итоге концертный директор артистки дёрнула стоп-кран. На следующей стоянке команде пришлось заплатить штраф, но певица всё же смогла сесть в поезд, передаёт Telegram-канал «Звездач».
Также Zivert ответила на вопрос об изменениях во внешности. Исполнительница заявила, что не использует даже косметологические инъекции, поскольку боится потерять живую мимику. При этом певица не исключила, что в будущем может решиться на процедуры, если почувствует в этом необходимость.
