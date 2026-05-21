Суицид, долги и обвинения в убийстве: что стало с «Отпетыми мошенниками»

Бойз-бэнд «Отпетые мошенники», соединивший хип-хоп с танцевальной поп-музыкой, стал одним из ярчайших феноменов российской эстрады 1990-х. Хотя вначале в группе царила дружественная атмосфера, под конец артисты рассорились друг с другом из-за денег. «Рамблер» рассказывает, что стало с участниками оригинального состава «Отпетых мошенников»: кто из них после ухода из коллектива покончил жизнь самоубийством, кто погряз в долгах и ушёл работать в такси, а кто продолжает тащить проект на себе.

Когда «Отпетые мошенники» потеряли популярность

Датой основания группы «Отпетые мошенники» считается 8 декабря 1996 года. Тогда коллектив дал своё первое большое шоу на фестивале «Танцующий город» в Череповце.

В первоначальный состав вошли Сергей Аморалов (Суровенко), Игорь «Гарик» Богомазов и Том Хаос (Вячеслав Зинуров). До создания коллектива Аморалов и Богомазов были участниками группы Backdraft, а Зинуров диджеил и выступал с проектом «Неоновый мальчик». Продюсированием «Отпетых мошенников» занимался Евгений Орлов, работавший также со Smash!, «Сливками» и «Гостями из будущего». При этом «Отпетые мошенники» не были типичным продюсерским проектом: к моменту знакомства с Евгением Орловым через общую тусовку участники группы уже выступали вместе. Более того, они сами участвовали в создании музыки. Орлов же им помогал с материалом и раскруткой.

После выпуска дебютного альбома в 1997 году «Отпетые мошенники» стали звёздами: их песни звучали на каждой дискотеке, а постеры с участниками группы занимали почётное место на стенах подростковых комнат. Среди хитов группы — «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки» и «Граница» с Леонидом Агутиным. За всё время существования коллектив выпустил семь студийных альбомов.

«Отпетые мошенники» начали терять популярность примерно в середине нулевых. Ситуация ухудшилась в 2011 году, когда группу покинул Игорь Богомазов. На его место пришёл Андрей Репников, который до этого занимался только созданием музыки для «Отпетых мошенников». Он стал полноценным солистом коллектива. В 2016-м после автомобильной аварии и он отошёл от дел, поэтому коллектив продолжил работу как дуэт.

В 2021 году из-за финансовых разногласий из «Отпетых мошенников» ушёл Том Хаос. Сергей Аморалов не стал ставить крест на группе и продолжил выступать с различными музыкантами. Стоит отметить, что авторские права на песни коллектива принадлежат всем участникам оригинального состава или их наследникам, а также Евгению Орлову. Поэтому они могут спокойно исполнять треки «Отпетых мошенников». Однако права на бренд «Отпетых мошенников» принадлежат только Аморалову, что его бывшие коллеги считают незаконным. Из-за этого они начали судебные разбирательства, которые пока не закончились.

Игорь Богомазов

Игорь Богомазов сам порывался уйти из «Отпетых мошенников» ещё в 2002 году, но окончательно покинул коллектив только в 2011-м. Во второй раз к этому решению его подтолкнули коллеги, которых не устраивали его проблемы с алкоголем.

Богомазов позже подтвердил это в интервью для RTVI в 2025 году. Он также заявил, что бросить пить ему помогла вторая жена Виктория. Она поставила его перед выбором: либо нормальная семья, либо алкогольные запои.

Я сейчас могу признать, что это слабый человек, который просто берёт алкоголь и думает, что он решит все проблемы. Ты думаешь, что сливу залил — и всё, и проблемы решаются. Нет. Они только усугубляются, и откладываются, и накапливаются.

После ухода из «Отпетых мошенников» Богомазов начал выступать в клубах как диджей под псевдонимом Гарик-мошенник. Но в 2013 году у него начались проблемы с законом — его объявили в розыск как злостного неплательщика алиментов. За ним числился долг в размере 635 тысяч рублей. Эти деньги он должен был отдавать на воспитание своей дочери Варвары от первого брака.

Артист долгое время пытался уладить этот конфликт, который позднее перешёл в состояние публичного скандала. В 2020 году, когда Варваре было уже 20 лет, он даже вызвал бывшую жену Юлию на детектор лжи в программе «На самом деле», так как сомневался в своём отцовстве. ДНК-тест показал, что Варвара всё же была его родной дочерью.

На фоне этих разбирательств Богомазов столкнулся ещё и с финансовыми проблемами. Из-за пандемии коронавируса он не мог выступать, но нашёл другой способ заработать — такси. Об этом изданию Starhit в 2020 году рассказал его друг Юрий: «Игорь всё равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился бы таксовать».

Сейчас Игорь Богомазов продолжает давать концерты, исполняя хиты «Отпетых мошенников» и свои новые сольные песни.

Том Хаос (Вячеслав Зинуров)

Том Хаос долгое время выступал вдвоём с Сергеем Амораловым, но в 2021 году объявил о своём уходе из «Отпетых мошенников». В программе «Звёзды сошлись» в 2022 году он заявил, что Аморалов выжил его из коллектива. Он также упомянул о несправедливом распределении гонораров.

Я получал меньше, чем он, хотя мы договаривались 50 на 50 делить. У меня есть организаторы-друзья, которые мне назвали выплаченную сумму за прошедший концерт. Оказалось, я получал одну четвёртую от этой суммы. Я был удивлён, насколько меня обманывали в последние 10 лет.

Сначала Зинуров пытался выступать сольно, но позднее объединился с другим бывшим участником «Отпетых мошенников» Игорем Богомазовым. Они начали репетировать и планировать воссоединение группы. В этом им пытался помешать Сергей Аморалов, запретивший использовать бренд «Отпетых мошенников». В начале марта 2022 года Зинуров и Богомазов заявили о намерении подать в суд на бывшего коллегу, но заседание так и не состоялось из-за последовавшей трагедии.

10 марта 2022 года Тома Хаоса нашли мёртвым. Официальной причиной смерти был назван суицид. Жены и детей у него не было. Сергей Богомазов в разговоре с «Газетой.ру» объяснил, что Зинуров находился в сильной депрессии после ухода из группы. Он также заявил, что Аморалов шантажировал его каким-то грязным фейковым видео.

После таких высказываний многие начали обвинять в смерти Тома Хаоса именно Сергея Аморалова, но тот в 2023 году в программе «Малахов» перевёл стрелки на другого человека. Конкретного имени он не назвал.

Как я это вижу себе, в его жизни кто-то появился… И вот Славу направили на этот путь неправильный. Что-то, как мне кажется, произошло в последний час до его смерти.

Вначале участники «Отпетых мошенников» были очень дружны между собой. Игорь Богомазов и Сергей Аморалов и вовсе были знакомы с самого детства, так как жили по соседству. Но с 2021 года Богомазов и Зинуров ополчились против Аморалова.

В марте 2022-го в программе «Звёзды сошлись» Игорь Богомазов заявил, что Сергей «всегда любил деньги и себя», а также вспомнил эпизод из детства: «Он был вхож в нашу семью и в один прекрасный день тупо украл у моей мамы деньги. Это была приличная сумма. И если бы не моя мама, которую я уговорил, и его отец, у него были бы проблемы. Уже лежало заявление». После смерти Тома Хаоса конфликт внутри оригинального состава «Отпетых мошенников» уладить не удалось.

В марте 2026 года в жизни музыканта случилась трагедия: от почечной недостаточности умерла его жена Мария Эдельвейс, с которой он прожил вместе 17 лет. Ей было 44 года. У пары не было детей, но они мечтали стать родителями. Аморалов в интервью с Алёной Жигаловой в 2022 году отмечал, что они с Марией «работают над этим».

Сейчас Сергей Аморалов продолжает выступать в группе «Отпетые мошенники» как единственный участник оригинального состава.

