«Жду тебя»: Мальбэк и Сюзанна рассказали, какие отношения их связывают

Мальбэк и Сюзанна, один из самых популярных дуэтов российской поп-музыки, воссоединились. Для своего возвращения они выбрали личный сингл «Жду тебя», который вернул их поклонников в 2017 год. Именно тогда повсюду играли их хиты «Гипнозы» и «Равнодушие». «Рамблер» публикует слова композиции и раскрывает предысторию её появления. Ознакомиться с треком можно прямо здесь, а сохранить на телефон — через приложение музыкального сервиса Звук.

Мальбэк и Сюзанна — «Жду тебя»: текст песни

[Куплет 1]

За спиной все эти годы, мы считаем мили

За спиной все говорят, что мы сильнее были

Все сдуваются подряд, ведь они легче пыли

Но мы новые опять, словно не уходили

Эти скелеты в шкафу не поломали крылья

Те рассветы на краю, я мог не спать и три дня

А то лето наяву, падаю от бессилия

Забываю, что живу, ты только не прости меня

[Предприпев]

Привыкаем, отвыкаем, пробуем злость

Мы всё знаем, понимаем — не удалось

Привыкаем, отвыкаем, ты в сердце гость

От нечаянных касаний нам не спалось

[Припев]

Ты значишь для меня, много для меня

Тоска по временам, где люблю тебя-а

Твои цвета внутри, это навсегда

Не забывай и жди, как я жду тебя

[Куплет 2]

По рукам и ногам, по домам надо нам

И ты тут, а я там, я люблю, знаешь сам

И опять, и опять я на твоих щеках

Доверять и терять, утопая в шипах

Не пытаться понять это всё на словах

Эту боль не унять — она в наших сердцах

По сердцам, по глазам даю волю слезам

По домам надо нам, закричу небесам

[Предприпев]

Привыкаем, отвыкаем, пробуем злость

Мы всё знаем, понимаем — не удалось

Привыкаем, отвыкаем, ты в сердце гость

От нечаянных касаний нам не спалось

Ты значишь для меня, много для меня

Тоска по временам, где люблю тебя-а

Твои цвета внутри, это навсегда

Не забывай и жди, как я жду тебя

[Припев]

Ты значишь для меня, много для меня

Тоска по временам, где люблю тебя

Твои цвета внутри, это навсегда

Не забывай и жди, как я жду тебя

Мальбэк и Сюзанна — «Жду тебя»: история создания

Авторами текста стали сами участники дуэта — Роман Варнин, он же Мальбэк, и Сюзанна Каменская. Музыку написал продюсер Эмиль Максютов, известный под псевдонимом emi4ka. Артисты не стали экспериментировать, а вернулись к своему прежнему узнаваемому звучанию.

Премьера сингла на стриминговых площадках состоялась 17 апреля 2026 года. В конце апреля пара также дала первые за шесть лет совместные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

В «Жду тебя» Мальбэк и Сюзанна откровенно говорят о том, как много значат друг для друга и как скучают по временам, когда были вместе. Это звучит особенно пронзительно с учётом истории артистов. Их отношения долгие годы сопровождались громкими конфликтами, расставаниями и попытками примирения.

Ещё в 2018 году Сюзанна публично заявляла о домашнем насилии со стороны Романа Варнина прямо во время концерта, а в 2020-м пара фактически прекратила и личные, и творческие отношения. Позже сам Роман называл их совместную жизнь «адом любви». На этом фоне «Жду тебя» воспринимается не просто как ностальгический трек, а как эмоциональное возвращение к истории, которая, кажется, так и не была до конца завершена.

Мальбэк и Сюзанна — «Жду тебя»: интересные факты

Пользователи соцсетей уже окрестили 2026-й годом воссоединений. Кроме Мальбэка и Сюзанны, в апреле Ольга Серябкина собрала на своём концерте «золотой состав» группы «Серебро». Также на фестивале «Пикник Афиши» в июне ожидается выступление «Браво» с Валерием Сюткиным. Релиз «Жду тебя» — лишь начало нового творческого этапа артистов. Вскоре дуэт планирует выпустить совместный альбом. Текст «Жду тебя» пронизан ностальгией: «Ты значишь для меня, много для меня / Тоска по временам, где люблю тебя». Для обоих артистов это не просто лирика — за строчками стоит реальная история отношений длиной в несколько лет.

Мальбэк и Сюзанна — «Жду тебя»: клип

На песню было снято муд-видео. В кадре — сами артисты. Часть ролика была снята на московском концерте.

Видео выполнено в сдержанной, камерной эстетике: приглушённые тона, атмосфера меланхолии и близости. Визуальный ряд точно передаёт настроение песни — ностальгию и тихую боль по прошлому.

