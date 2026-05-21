«Она танцует под Шадэ»: By Индия, Xcho и Мот назвали свой идеал

By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: текст песни, интересные факты, слушать трек
Идеальная девушка, по мнению By Индия, Xcho и Мота, должна кайфовать от британской группы Sade. Такой вывод можно сделать из их новой совместной песни «Шадэ», моментально завирусившейся в соцсетях. «Рамблер» публикует полный текст композиции и делится деталями её появления. Прослушать трек можно здесь, а загрузить в память телефона — через приложение музыкального сервиса.
By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: текст песни
[Интро: By Индия]
Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне
Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе
О чём эти голоса поют в её голове?
Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?
[Припев: By Индия]
Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне
Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе
О чём эти голоса поют в её голове?
Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?
[Куплет 1: Xcho]
Да, любит танцы, любит винтаж (Я)
Знает мой адрес — пятый этаж (Ага)
Ждут её розы, так же и я (И я)
Отбросим в сторону сомнения
Её парфюм — ночи Милана (Я)
На мне костюм типа Сопрано
Жди меня там у ресторана
Бэй, давай без обмана
Сонными глазами твоими лунными
Ночами, днями безумными
Я проживаю с тобой (Танцуй и пой)
Играя струнами моей души и минутами
Передвигая маршрутами, снова любуюсь тобой
[Припев: By Индия]
Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне
Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе
О чём эти голоса поют в её голове?
Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?
[Куплет 2: Мот]
Пока мир сходил с ума и повсюду траблы
Эти танцы были нам как личный магний
Ты — мой утром латте, я — твой «Smooth Operator»
Этот трек прямо по венам, она танцует на мне
Ты — мой любимый оттенок света, что льётся во тьме
Лучший дофамин — это когда мы до предела жизнь ловим, просто момент
Лучший дофамин — это не про рилс, и держу пари, это будет лучший уикенд
Бизнес-класс или вагон купе, аэровокзалы и ж/д
Давай станцуем под Шадэ
[Бридж: By Индия]
Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне
Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе
О чём эти голоса поют в её голове?
Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?
[Припев: By Индия]
Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне
Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе
О чём эти голоса поют в её голове?
Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?
By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: история создания
Авторами трека выступили сами исполнители — By Индия, Xcho и Мот. За музыку отвечал By Индия, а остальные присоединились к нему в создании текста. Релиз песни состоялся 8 мая 2026 года.
В пресс-релизе Мот назвал трек «личным магнием» и «светом надежды на лучшее лето». Xcho рассказал о желании передать лёгкость и романтику. А By Индия отметил цепляющий припев и танцевальный драйв. Всё это способствовало тому, что ещё до официального выхода песня завирусилась в соцсетях.
By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: интересные факты
- Название песни отсылает к британской группе Sade, возглавляемой Шадэ Аду. В тексте есть прямая отсылка к песне коллектива Smooth Operator.
- Песня быстро завирусилась в соцсетях. Фанаты активно снимают под неё видео с танцами и летними сюжетами. Композиция даже вошла в топ-2 мирового чарта Shazam.
- Некоторые пользователи вместо «Она танцует под Шадэ» ошибочно слышат «Она танцует подшофе».
By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: клип
Официального клипа на песню пока нет. Но в соцсетях артистов можно найти короткий ролик, в котором все трое музыкантов веселятся и танцуют под «Шадэ» в студии звукозаписи.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Jony выпустил альбом «Рядом» для тех, кто чувствует себя одиноко