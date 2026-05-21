«Она танцует под Шадэ»: By Индия, Xcho и Мот назвали свой идеал

Идеальная девушка, по мнению By Индия, Xcho и Мота, должна кайфовать от британской группы Sade. Такой вывод можно сделать из их новой совместной песни «Шадэ», моментально завирусившейся в соцсетях. «Рамблер» публикует полный текст композиции и делится деталями её появления. Прослушать трек можно здесь, а загрузить в память телефона — через приложение музыкального сервиса.

By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: текст песни

[Интро: By Индия]

Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне

Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе

О чём эти голоса поют в её голове?

Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?

[Припев: By Индия]

Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне

Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе

О чём эти голоса поют в её голове?

Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?

[Куплет 1: Xcho]

Да, любит танцы, любит винтаж (Я)

Знает мой адрес — пятый этаж (Ага)

Ждут её розы, так же и я (И я)

Отбросим в сторону сомнения

Её парфюм — ночи Милана (Я)

На мне костюм типа Сопрано

Жди меня там у ресторана

Бэй, давай без обмана

Сонными глазами твоими лунными

Ночами, днями безумными

Я проживаю с тобой (Танцуй и пой)

Играя струнами моей души и минутами

Передвигая маршрутами, снова любуюсь тобой

[Припев: By Индия]

Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне

Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе

О чём эти голоса поют в её голове?

Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?

[Куплет 2: Мот]

Пока мир сходил с ума и повсюду траблы

Эти танцы были нам как личный магний

Ты — мой утром латте, я — твой «Smooth Operator»

Этот трек прямо по венам, она танцует на мне

Ты — мой любимый оттенок света, что льётся во тьме

Лучший дофамин — это когда мы до предела жизнь ловим, просто момент

Лучший дофамин — это не про рилс, и держу пари, это будет лучший уикенд

Бизнес-класс или вагон купе, аэровокзалы и ж/д

Давай станцуем под Шадэ

[Бридж: By Индия]

Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне

Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе

О чём эти голоса поют в её голове?

Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?

[Припев: By Индия]

Она танцует под Шадэ, танцы прямо на мне

Танцы прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе

О чём эти голоса поют в её голове?

Помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд?

By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: история создания

Авторами трека выступили сами исполнители — By Индия, Xcho и Мот. За музыку отвечал By Индия, а остальные присоединились к нему в создании текста. Релиз песни состоялся 8 мая 2026 года.

В пресс-релизе Мот назвал трек «личным магнием» и «светом надежды на лучшее лето». Xcho рассказал о желании передать лёгкость и романтику. А By Индия отметил цепляющий припев и танцевальный драйв. Всё это способствовало тому, что ещё до официального выхода песня завирусилась в соцсетях.

By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: интересные факты

Название песни отсылает к британской группе Sade, возглавляемой Шадэ Аду. В тексте есть прямая отсылка к песне коллектива Smooth Operator. Песня быстро завирусилась в соцсетях. Фанаты активно снимают под неё видео с танцами и летними сюжетами. Композиция даже вошла в топ-2 мирового чарта Shazam. Некоторые пользователи вместо «Она танцует под Шадэ» ошибочно слышат «Она танцует подшофе».

By Индия, Xcho, Мот — «Шадэ»: клип

Официального клипа на песню пока нет. Но в соцсетях артистов можно найти короткий ролик, в котором все трое музыкантов веселятся и танцуют под «Шадэ» в студии звукозаписи.

