Американская звезда выпустит ремикс на песню муромских рэперов-народников

Американский рэпер Gucci Mane появится на ремиксе трека Wooopaaaa российских исполнителей Gorilla Glu и Lil Naku. Обновлённая версия одного из главных хитов дуэта выйдет 22 мая.

© Соцсети Lil Naku

В соцсетях музыканты уже показали сниппет будущего релиза. В ролике Gucci Mane сидит в избе за столом с пачками пятитысячных купюр и самоваром, а на фоне видна печка. Затем в помещение врываются российские рэперы, после чего герои начинают выпивать вместе.

Gorilla Glu и Lil Naku стали заметными представителями новой волны российского рэпа благодаря сочетанию американского хип-хоп-звучания с нарочито деревенской эстетикой. Их треки строятся вокруг образов русских изб, бань и самоваров, а в визуальном стиле дуэта иронично смешиваются рэперская подача и русская глубинка.

Участие Gucci Mane стало для музыкантов заметным международным шагом. Американский рэпер считается одной из важных фигур хип-хоп-сцены, а Gorilla Glu и Lil Naku ранее подписали контракт с американским лейблом Atlantic Records.

Gucci Mane уже знаком российской аудитории: в декабре 2025 года американский рэпер впервые выступил в Москве.

