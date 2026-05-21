Майли Сайрус получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Певица Майли Сайрус получит именную звезду на голливудской Аллее славы. Церемония состоится 22 мая на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе.

© Соцсети Майли Сайрус

Звезда Сайрус станет 2845-й на Аллее славы. Артистку отметят в категории «Музыка», сообщила Торговая палата Голливуда. Церемонию проведёт радиоведущая Эллен Кей, а среди приглашённых спикеров заявлены актриса Аня Тейлор-Джой и модельер Донателла Версаче.

Продюсер Аллеи славы Ана Мартинес отметила, что Сайрус оказала заметное влияние на индустрию развлечений и вдохновила несколько поколений поклонниц своей творческой смелостью.

Майли заслуживает свои цветы, поскольку она оставила долгий след в индустрии развлечений. Поколения молодых девушек росли, наблюдая за её развитием и находя вдохновение в её пути и бесстрашном творчестве.

Сайрус стала известна благодаря сериалу «Ханна Монтана», премьера которого состоялась 20 лет назад. После завершения подросткового проекта артистка несколько раз меняла музыкальный образ и работала с поп-, рок-, кантри- и соул-звучанием.

В 2024-м Сайрус получила премии «Грэмми» за запись года и лучшее сольное поп-исполнение благодаря хиту Flowers. В 2025-м артистку также отметили за трек II Most Wanted с Бейонсе, победивший в категории «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой».

Помимо музыки, Сайрус снималась в кино и сериалах, участвовала в модных кампаниях и развивала собственные благотворительные проекты. В частности, она появлялась в сериале «Чёрное зеркало», а также сотрудничала с модными домами Gucci, Maison Margiela и Dolce & Gabbana.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Майли Сайрус вернула Ханну Монтану: новинки зарубежной музыки