Песни Билана и «Руки Вверх!» возглавили рейтинг хитов дискотек

Песни Димы Билана и группы «Руки Вверх!» стали одними из самых популярных дискотечных хитов 1990-х и 2000-х в 2026 году. При этом коллектив Сергея Жукова оказался единственным участником рейтинга, сразу три трека которого вошли в топ-10.

© Соцсети Димы Билана

В сегменте хитов 2000-х первое место заняла песня Билана «Я твой номер один». Далее расположились «Ты не мой» певицы Светы, «Ай-яй-яй» и «Он тебя целует» группы «Руки Вверх!», а также «Про красивую жизнь» коллектива «Банд’Эрос», следует из исследования «Кион Музыка», данные которого приводит ТАСС.

В топ также попали «18 мне уже» коллектива «Руки Вверх!», Ice Baby рэпера Guf, «Где ты» проектов D.I.P. Project и «Инфинити», «Плохая девочка» поп-команды «Винтаж» и «Были танцы» королевы русского народного R&B Бьянки.

Среди композиций из дискотек 1990-х лидером стала песня «Солнышко» группы «Демо». В тройку также вошли «Угонщица» Ирины Аллегровой и «Хали-гали, паратрупер» коллектива «Леприконсы». Далее в рейтинге оказались American Boy гёрлзбэнда «Комбинация», «Ветер с моря дул» поп-исполнительницы Натали, «Младший лейтенант» Аллегровой, «Капитан» артистки Татьяны Овсиенко, «Зимняя вишня» Анжелики Варум, «Мальчик мой» Светланы Владимирской и «Влюблённый самолёт» Ларисы Черниковой.

Авторы исследования также сравнили интерес к дискотечной музыке за последние три года. По их данным, пик прослушиваний треков 1990-х и 2000-х пришёлся на 2025 год. На песни 2000-х тогда пришлось 47% прослушиваний, на хиты 1990-х — 46%.

Отдельно исследователи отметили интерес молодой аудитории к музыке 1990-х. Пользователи в возрасте до 24 лет чаще выбирали именно такие треки, что связывают с модой на ретро-звучание и эстетику первых российских дискотек.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Сборник 2000-х: музыка в машину