18+ с Байкалом и скандал с РПЦ: 7 выходок Шамана, которые шокировали всех

В рунете разгорелась новая дискуссия после того, как эстрадный певец Shaman перекрестился перед собственными портретами. Пользователи соцсетей в очередной раз уличили артиста в высоком самомнении и эгоцентризме, хотя у самого артиста нашлось весьма меткое объяснение. «Рамблер» вспоминает и о других поступках и цитатах Шамана, вызвавших бурную и неоднозначную реакцию в Интернете.

Shaman перекрестился перед своими портретами

Спорное видео было опубликовано в соцсетях днём 20 мая. Кто выложил его первым, неизвестно, но вскоре роликом поделилась журналистка Ксения Собчак. Большинство её подписчиков не пожалели артиста, усомнившись в его адекватности, но нашлись и защитники. Некоторые пользователи подчеркнули, что Шаман всегда крестится перед выходом на сцену, и что всё произошедшее — просто совпадение. Этой позиции придерживается и Жанна Сивцова — художница, которая и разместила портреты певца в холле перед его концертом в Твери. Представители РПЦ разделились: пока одни уличали Шамана в невежестве, другие хвалили за смелость «молиться, даже если ты не в церкви». Артиста защитил даже певец Юрий Лоза, известный своим скептичным отношением к окружающему миру. В беседе с «Абзацем» автор песни «Плот» назвал произошедшее «личным ритуалом» Дронова и призвал не видеть в нём нечто постыдное.

Сам Ярослав Дронов оперативно объяснил «РИА Новостям», что относится к крёстному знамению как к символу своей веры. Артист также отказался оправдываться «перед теми, кто ищет, кого бы распять» и пообещал ответить за свою веру и жизнь только «перед Богом».

Shaman выложил видео с пометкой «18+» с Байкала

Куда больше шока и неодобрения вызвал ролик с Байкала, опубликованный самим артистом в феврале 2026-го. Стоя на коленях на заледеневшем озере, Шаман наклонился и несколько раз лизнул его, после чего заявил, что это «довольно вкусно». Артист выложил ролик в соцсети с подписью «18+». Пока поклонники хвалили Дронова за чувство юмора, настоящие шаманы обрушились на него с критикой. Руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» Артур Цыбиков заявил «Абзацу», что «духи Байкала» обязательно придут к артисту за возмездием.

Байкал для нас — сакральное место, так делать нельзя. Верующий человек так себя не ведёт, не поступает. Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность, должно быть правильное понимание отношения к месту. Это же святые, духовные вещи. Плюс само по себе [именование] SHAMAN несет нагрузку – нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению.

Издание также процитировало врача-терапевта Людмилу Лапу, которая предрекла Дронову близкое знакомство с кишечной палочкой. Специалист подчеркнула, что прямой контакт языка с окружающей средой зачастую ведёт к заражению и, как следствие, к серьёзным проблемам с пищеварением.

Артист вновь быстро среагировал, опубликовав в соцсетях пост, в котором подчеркнул, что «чувствует себя хорошо». Дронов также подчеркнул, что поездка на Байкал вызывает у него почти детский восторг.

Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе – попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!

Несмотря на оправдания артиста, спустя неделю после его визита на Байкале установили и сожгли чучело с лицом Дронова. Авторы инсталляции приурочили её к Масленнице. Роликом с горящим чучелом поделился общественный деятель Денис Букалов, назвав это «перфомансом о границах допустимого».

Shaman любит засовывать микрофон себе в штаны

Одна из самых пикантных деталей сценического образа Шамана связана с его привычкой засовывать микрофон к себе в кожаные штаны. Оказавшись в них, микрофон выпирает под тканью и регулярно провоцирует двусмысленные комментарии. Тем не менее, как сам артист объяснил на своём концерте в Кремле в 2025 году, он делает это исключительно ради удобства, когда ему нужны свободные руки.

Shaman открыто говорил, что не понимает «концепцию нижнего белья»

История с микрофоном звучит ещё более поразительно из-за другого шокирующего признания Шамана. В мае 2024 года, общаясь с корреспондентом «НТВ» перед шоу в Рязани, артист заявил, что «не понимает концепцию нижнего белья» и поэтому его не носит. Шаман уверял, что и трусов как таковых у него «никогда не было». Было ли это попыткой вызвать дискуссии в соцсетях или правдивым признанием, артист не уточнил.

Перед концертами Shaman требует в гримёрку берёзовый сок

Артист может запросто обойтись без нижнего белья, но при этом не выходит на сцену без двух обязательных атрибутов. В марте 2026-го Дронов заявил ТАСС, что перед любым концертом в его гримёрке обязательно должны присутствовать берёзовый сок и портрет Владимира Путина. По словам певца, фотография политика вдохновляет его «никогда не сдаваться». Помимо этого, Шаман также просит перед концертами «тарелку фруктов, чай, кофе и ягоды».

Shaman собирался продавать алкоголь под товарным знаком «Я русский»

Летом 2024 года Дронов подал необычную заявку в Роспатент. Артист хотел закрепить за собой наименование «Я русский»: как его представители объяснили РБК, они хотели защитить фразу от использования в коммерческих целях. Если бы заявку одобрили, Шаман смог бы продавать крепкий алкоголь и ещё 17 классов товаров, среди которых — парфюмерия, электроника, изделия из кожи и другие. Тем не менее товарный знак так и не был зарегистрирован. Своё решение представители Роспатента объяснили тем, что фраза «Я русский» общеупотребима и обладает «общеизвестным значением».

Shaman отказался от оценок судей на «Интервидении»

В сентябре 2025-го певец выступал от лица России на возрождённом музыкальном конкурсе «Интервидение». Шаман исполнил песню «Прямо по сердцу», написанную Максимом Фадеевым специально для конкурса. В конце своего номера певец обратился к судьям, попросив не выставлять ему оценки.

Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях. Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России.

Среди тех, кто не оценил поступок Шамана, оказался и автор его песни Фадеев. Композитору также не понравилось исполнение: в своих соцсетях он пожурил постановщиков шоу за то, что те не позволили Дронову спеть «в простой чёрной футболке» рядом с роялем. Вместо этого Шаман оказался подвешен в воздухе — из-за чего, по мнению Фадеева, и не смог исполнить ключевую ноту в кульминации композиции. Продюсер подчеркнул, что остался «разочарован». Фадеев также посетовал, что если бы знал о решении Дронова отказаться от оценок, то написал бы совершенно другую песню, так как «Прямо по сердцу» предназначалась участнику конкурса, а не «приглашённой звезде».

