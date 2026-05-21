Диана Арбенина подралась с мужчиной

Диана Арбенина выпустила клип на песню The Punisher. Композиция стала первым синглом с грядущего рэп-альбома артистки Rap For Mama, релиз которого запланирован на 1 июня.

© YouTube-канал Дианы Арбениной

Видео снято в чёрно-белой гамме. В клипе Арбенина выходит на боксёрский ринг и вступает в бой с мужчиной. По сюжету артистка проигрывает поединок и оказывается на полу с рассечённой бровью.

В финале на ринг выбегает мальчик. После этого героиня Арбениной поднимается и уходит вместе с ним за руку. Как сообщили представители артистки, главная мысль клипа сформулирована фразой «время беречь сыновей».

Режиссёром и продюсером клипа выступил Пётр Фомичёв вместе с SVET Studio. Оператором-постановщиком стал Евгений Кольский. Музыку и текст песни написала сама Арбенина, а над звучанием также работали MODE888 и Jackson Vibe.

Rap For Mama станет первым рэп-альбомом Дианы Арбениной. Ранее артистка была известна прежде всего как лидер рок-группы «Ночные Снайперы» и автор песен «31-я весна», «Ты дарила мне розы» и «Катастрофически».

