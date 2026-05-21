Кадышева, «Тату» и DJ Groove выступят на суперфинале Кубка России

Надежда Кадышева, группа «Тату» и DJ Groove выступят на суперфинале FONBET Кубка России в Москве. Решающий матч турнира между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт 24 мая в «Лужниках».

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Как пишет «Спорт-Экспресс», перед матчем и после него зрителей ждёт музыкальная программа. В течение дня в спортивном городке в «Лужниках» также будут проходить мероприятия Дня футбола.

Концертную часть в чаше стадиона откроет сет DJ Groove. Центральным номером церемонии открытия станет выступление Надежды и Григория Кадышевых вместе с ансамблем «Золотое кольцо». Номер получил название «Россия у нас одна»: его сопроводит массовая хореография с танцорами в костюмах народов России.

Гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы». После финального свистка под выступление группы «Тату» пройдёт парад представителей и маскотов клубов, участвовавших в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Суперфинал FONBET Кубка России в пятый раз подряд состоится в «Лужниках». В решающем матче турнира встретятся «Спартак» и «Краснодар».

