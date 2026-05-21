Британский певец опозорился и стал на этом зарабатывать

Британский участник «Евровидения-2026» Сэм Баттл, выступающий под псевдонимом Look Mum No Computer, выпустил футболки Look Mum No Points после последнего места на конкурсе. Музыкант и YouTube-блогер решил обыграть неудачный результат с самоиронией.

Финал 70-го конкурса «Евровидение» прошёл 16 мая в венской Wiener Stadthalle. Победу одержала представительница Болгарии Dara с песней Bangaranga. Для страны это стало первой победой в истории конкурса.

Великобританию в этом году представлял электронный музыкант Look Mum No Computer с песней Eins, Zwei, Drei. По итогам голосования он занял последнее, 25-е место: артист получил один балл от жюри и ноль баллов от зрителей, пиqшет NME.

После финала Баттл поздравил Болгарию с победой и назвал её заслуженной. При этом музыкант отнёсся к собственному результату спокойно и заявил, что главное — продолжать стараться независимо от исхода.

Теперь артист выпустил футболки с надписью Look Mum No Points. Фраза обыгрывает его псевдоним Look Mum No Computer и может переводиться как «Мам, смотри, без баллов». В соцсетях Баттл признал, что формулировка технически не совсем точная, поскольку один балл он всё же получил, но мерч уже поступил в продажу.

Look Mum No Computer известен как музыкант, изобретатель и автор необычных самодельных инструментов. Среди его проектов — орган из игрушечных большеглазых роботов Furby, огнемётный орган, синтезатор на базе игровых приставок Game Boy и масштабный модульный синтезатор Megadrone.

Для Великобритании это уже третий год подряд, когда участник конкурса не получает ни одного балла от зрителей. В 2025 году с таким же результатом столкнулась группа Remember Monday, а в 2024-м — певец Олли Александер.

