«За облаком, за облаком туман»: кто стоит за милым трендом

Кажется, на российской инди-сцене появилась новая звезда — певица Солова. Её весенний трек «обла.ком» стал новым хитом соцсетей. «Рамблер» делится текстом композиции и историей её появления. Послушать песню можно прямо здесь, а скачать на телефон — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Соловы

Солова — «обла.ком»: текст песни

Полулунная зима

Слышишь провода

Тают в небе

По твоим губам

И высоко, и высоко

Их не достать

И высоко, и высоко

Их не достать

За облаком, за облаком туман

За маленькими тучами цветные берега

За облаком, за облаком обман

Зачем меня окутали пушистые снега?

Голубые глаза

Смотрят на меня

Шумный ветер

За собой маня

И высоко, и высоко

Их не достать

И высоко, и высоко

Их не достать

За облаком, за облаком туман

За маленькими тучами цветные берега

За облаком, за облаком обман

Зачем меня окутали пушистые снега?

Солова — «обла.ком»: история создания

Певица Солова начала выпускать музыку ещё в 2020 году, но в российские чарты ей удалось попасть лишь спустя шесть лет благодаря милому треку «обла.ком». Песня стала популярна ещё до официального релиза, состоявшегося 3 апреля 2026 года. Всё из-за коротких роликов, которые выпустила артистка. В них она просто кайфовала под сингл в больших наушниках и оверсайз-толстовке. В интервью для BandLink Солова сказала, что придумала этот формат спонтанно.

Хотела показать, что красота кроется в простоте, и передать вайб наступающей весны. Взяла старые, но любимые наушники, олимпийку из секонд-хенда и отправилась на прогулку ловить первые солнечные лучи.

Солова — «обла.ком»: интересные факты

В интервью для VK Музыки Солова подтвердила, что летом 2026 года она выпустит дебютный альбом, который будет таким же лёгким и непринуждённым, как и сингл «обла.ком». Солова часто работает с ретро-поп-певицей Евтелой. Совместных треков с ней в её дискографии даже больше, чем сольных.

