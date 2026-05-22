«Кино» взяли под опеку кукушку и разыгрывают билеты в «Лужники»

Группа «Кино» перед концертом 21 июня в «Лужниках» начала опекать шпорцевую кукушку в Московском зоопарке. В отличие от привычной кукушки, эта птица не кукует и не подкидывает яйца, а строит закрытые гнёзда с крышей, где оба родителя заботятся о потомстве. Необычное решение коллектива стало своеобразной отсылкой к их хиту «Кукушка», выпущенному в 1991 году.

По словам продюсера «Кино» Александра Цоя, группа решила, что их успех должен приносить пользу. Поэтому часть средств от проданных билетов на концерт в «Лужниках» они отправили на поддержку своей новой подопечной. Бас-гитарист Игорь Тихомиров добавил: «Это наша общая кукушка, друзья, и “Кино” о ней позаботятся». Его слова приводятся в пресс-релизе.

«Кино» также объявили конкурс для самых юных любителей рока. Ребятам предлагается творчески отреагировать на историю кукушки: изобразить, выдумать или продемонстрировать свою «Кукушку» — такой, какой они её слышат и воображают. Победители получат билеты на концерт в «Лужниках» и специальный приз от участников коллектива.

