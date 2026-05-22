«Это вообще кринж»: Ханна жёстко пристыдила Егора Крида

Ханна раскритиковала поведение Егора Крида на сцене. По её мнению, артист не должен указывать зрителям, что делать.

В марте 2026-го Крид остановил свой концерт и отчитал поклонников за то, что они снимали его на телефон вместо того, чтобы зажигать под его песни. Ханна считает это неприемлемым.

«Это вообще кринж. Люди должны вести себя так, как они хотят. На концерте каждый гость должен чувствовать себя комфортно. Если ему комфортно в этот момент снимать — он снимает, если ему комфортно танцевать — он танцует», — заявила певица на премии RU TV. Её слова цитирует Telegram-канал «Звездач».

