Кайли Миноуг купается в любви поклонников, Дуа Липа поражает живым пением

Поп-певица Кайли Миноуг и рок-группа Nothing But Thieves благодарят поклонников, а лидер коллектива Bleachers — свою возлюбленную. Певица Лола Янг стучит со дна, Экка Вандал кусает систему, а Дуа Липа сверкает харизмой в новом концертном альбоме. «Рамблер» рассказывает об этих и других зарубежных новинках минувшей недели.

© James Manning - PA Images/Getty Images

Синглы

Kylie Minogue — Light Up

Жанр: вдохновляющий танцевальный поп.

На этой неделе австралийская икона танцполов стала героиней документального фильма Netflix о своей жизни. В честь этого Миноуг выпустила композицию Light Up, в которой размышляет о пройденном пути и том, что заставляет её внутренний свет загораться. Ответ донельзя прост: главной мотивацией артистки остаётся любовь её поклонников. Вдохновляющая композиция звучит как нечто среднее между лёгкой балладой и танцевальным хитом, отлично иллюстрируя искреннюю благодарность Миноуг без лишнего пафоса.

Cigarettes After Sex — Twizzler

© Соцсети Cigarettes After Sex

Жанр: меланхоличный дрим-поп.

Американская дрим-поп-группа Cigarettes After Sex представила первый сингл с предстоящего четвёртого альбома. Коллектив заложил в основу новой композиции размеренную барабанную партию, на которую наслаиваются немногочисленные инструменты. В куплетах можно услышать аккуратный бас, а в припеве — атмосферную гитарную партию, придающую песне меланхоличности и мечтательности.

Солист Грег Гонсалес ностальгически повествует о романе, подошедшем к концу, и вспоминает значимые места Лос-Анджелеса. Он вспоминает о горячих поцелуях на крыше отеля Standard Hotel и клятвах верности у кинотеатра Cinerama Dome. Последнее воспоминание звучит с горькой иронией, ведь возлюбленная обещала «больше никого не любить», но, похоже, обещания не сдержала. Свежая композиция отлично вписывается в меланхоличный имидж группы и порадует всех, кто всегда страдает на полную катушку.

Lola Young — From Down Here

© Соцсети Lola Young

Жанр: меланхоличная электроника.

Британская певица Лола Янг, попавшая в рейтинг Forbes «30 до 30» и удостоенная «Грэмми» в 2025 году, представила первый сингл после возвращения с вынужденного перерыва. В сентябре артистка отменила все свои выступления после того, как упала в обморок во время шоу: впоследствии Янг объяснила это переутомлением и общим ухудшением психического состояния. В январе 2026-го певица вернулась к концертам и студийной работе.

Свежий сингл не провозглашает её победу над трудностями, а наоборот, фиксирует артистку в тяжёлой моральной точке. Оказавшись «на дне», Янг смотрит ввысь и болезненно ностальгирует о временах, когда она «летала» и считала небо подвластной территорией. Депрессивности композиции добавляет умеренная электронная аранжировка, созданная Джеймсом Блейком. Хотя Янг и прежде выпускала песни о ментальных трудностях, но никогда прежде её размышления не звучали более зрело и весомо.

Nothing But Thieves — Evolution

© Соцсети Nothing But Thieves

Жанр: обнадёживающий инди-рок.

Британская альт-рок-группа Nothing But Thieves выпустила первый сингл с альбома Stray Dogs, дата премьеры которого пока не анонсирована. В новой композиции коллектив решил отказаться от прогрессивности последнего лонгплея Dead Club City (2023) в пользу более прямолинейного гитарного звука, схожего с их ранним творчеством.

В тексте новинки солист группы Коннор Мейсон обращается к поклонникам группы, благодарит их за поддержку и признаётся, что время, проведённое вместе с ними, «вселяет в него надежду». Сентиментальный посыл легко объясняет решение Nothing But Thieves откатить прогресс звучания к базовым настройкам, и это работает. Композиция не только хорошо звучит, но и подчёркивает важность фанатов, которым там редко воздают должное.

Альбомы

Dua Lipa — Live From Mexico

© Соцсети Dua Lipa

Жанр: концертный танцевальный поп.

Кому послушать: поклонникам живой музыки и грандиозных поп-шоу.

Албано-британская певица Дуа Липа представила второй концертный альбом за полтора года. В конце 2024-го артистка выпустила камерный лонгплей, записанный в лондонском концертном зале Альберт-холл. Теперь певица поделилась записью шоу в Мексике: альбом также ляжет в основу одноимённого концертного фильма. По сути, артистка выступила на двух разных площадках — камерной и открытой — и записала два совершенно разных релиза для разных типов поклонников. Хотя подбор композиций частично совпадает, он не идентичен, поэтому обвинять артистку в самоповторе бессмысленно.

Пластинку отличает качественная запись партии каждого инструмента и вокала самой артистки, приобретающего глубину и объём в сравнении со студийной записью. Восторженные вопли поклонников также слышны, но акцент всё же сделан на технически достоверном переносе самих композиций. Live In Mexico звучит как большой праздник, устроенный Липой и её разношёрстной командой музыкантов. Их мастерство придаёт простым поп-аранжировкам красок и жанровой многогранности.

Bleachers — Everyone For Ten Minutes

© Соцсети Bleachers

Жанр: инди-рок с ретрофлёром.

Кому послушать: влюблённым в лето и жизнь.

Поп-продюсер Джек Антонофф, известный работой с певицами Clairo, Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей, выпустил пятый альбом вместе со своей инди-рок-группой Bleachers. В лонгплей вошло 11 композиций, описанных артистом как «полные надежды» и посвящённые любви. Основу аранжировок составляет дружелюбный винтажный рок с привкусом Wings и The Beatles, а элементы кантри то тут, то там превращают свежий релиз Bleachers в идеальный летний саундтрек.

Ecca Vandal — Looking For People To Unfollow

© Соцсети Ecca Vandal

Жанр: кусачий протестный панк-рок.

Кому послушать: злым женщинам.

Южноафриканская рок-артистка Экка Вэндал, проживающая в Австралии, представила второй студийный альбом с мизантропическим названием «Ищу людей, от которых можно отписаться». В пластинку вошло 17 едких панк-композиций, в которых певица набрасывается на политиков, церковь и просто неприятных людей. Как и любой другой панк-артист, Вэндал не отвечает на вопрос «Как всё исправить?», но прикладывает немало усилий к тому, чтобы показать, «кто виноват».

Грибы-диджеи и симфония из пука: 7 источников музыки, которые вас ошарашат