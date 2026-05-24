Лепс вернулся в «бесстыжие года» после Кибы

Григорий Лепс желает всем только хорошего и отпускает бывшую невесту Аврору Кибу, а американец Gucci Mane устраивает вечеринку в избе с муромскими рэперами. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках отечественной музыки за эту неделю.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Синглы

Gorilla Glu, Lil Naku и Gucci Mane — Woopaaa (Remix)

© Страница GORILLA GLU в VK

Жанр: хип-хоп.

Американский хип-хоп-артист Gucci Mane преисполнился русским духом и зачитал рэп под аккордеон о том, как он тусит в Москве. Познать деревенскую эстетику ему помогли два муромских рэпера Gorilla Glu и Lil Naku, завирусившиеся в американском TikTok в начале 2026 года. Иностранцы, хоть и не понимали их слов, оценили смесь агрессивного рэпа и русских народных мотивов. Тогда многие пользователи сравнивали исполнителей с Gucci Mane, и вот теперь сама звезда зарубежного хип-хопа обратила на них внимание и записала куплет к их популярному треку Woopaaa.

По звучанию ремикс ничем не отличается от оригинала. В него отлично вписалась расслабленная и немного не попадающая в ритм читка Gucci Man. А смысл песни простой: приходится работать, чтобы позволить себе подорожавшую водку. Перед релизом артисты также поделились видео, в котором американский рэпер сидит в избе и разбрасывает пятитысячные купюры. Потом к нему врываются Gorilla Glu и Lil Naku и присоединяются к его безудержному веселью.

Mirèle, Onda Andar — «Ночное кафе»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: инди-поп, электроника.

Певица Mirèle и мультижанровый музыкант Onda Andar объединились для записи мрачного сингла. Их песня «Ночное кафе» полунамёками рассказывает историю двух людей, которые перестали понимать друг друга, хотя раньше были одним целым. Утончённый вокал Mirèle, растворяющийся в музыкальных текстурах, идеально сочетается со слегка равнодушной манерой Onda Andar. Сингл привлекает не столько уникальными партиями и переходами, сколько атмосферностью и стилем.

Мальбэк, Сюзанна — «Нежность»

© Страница Мальбэка в VK

Жанр: инди-поп.

Воссоединение Мальбэка и Сюзанны стало одним из самых громких событий российской музыки в этом году. В 2017-м песни дуэта играли повсюду, но после громкого распада в 2020-м поклонники уже и не надеялись на их возвращение. «Нежность» — это второй сингл из грядущего совместного альбома артистов. В нём они вновь честно размышляют об отношениях после расставания. Мальбэк в своих куплетах признаёт, что разрушил нежность возлюбленной своими выборами. А Сюзанна в припевах надрывно поёт о мучительном состоянии отвыкания.

sotode 外で — «прощальная»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: инди-рок.

sotode 外で — новая группа из Екатеринбурга. В своей музыке она совмещает метафоричную лирику с мечтательным роком в японском стиле, где женский вокал растворяется на фоне инструментов. Их новый трек «прощальная» представляет собой попытку саморефлексии человека, который не может найти своё место. Героиня как будто размышляет, готова ли она броситься в «пропасть», в тишине которой она наконец-то сможет обрести покой. Несмотря на достаточную мрачность темы, песня звучит весьма успокаивающе из-за гипнотического инструментала.

«Шыша» — «Парень из трамвая»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: инди-поп.

Московский синти-поп-дуэт «Шыша» выпустил трек про случайную встречу в трамвае. Главная героиня буквально за несколько секунд успела мысленно прожить вместе с незнакомцем целую жизнь: родить от него троить детей и погулять на Чистых прудах. Несмотря на воздушные инструментальные партии и мечтательные интонации вокалистки, в песне всё же поднимается грустная тема одиночества в большом городе. Но слушатель, скорее всего, не успеет опечалиться, ведь трек идёт чуть больше минуты. Вероятно, таким образом группа хотела передать мимолётность подобной встречи.

Ocean Jet — «Боль станет песней»

© Страница группы Ocean Jet в VK

Жанр: рок.

Группа Ocean Jet впервые выпустила трек не на английском, а на русском языке, тем самым начав новую эру своего творчества. Коллектив создал «Боль станет песней» ещё несколько лет назад для спектакля, но официально представить композицию на стримингах решился только сейчас. «Эта композиция посвящается другу, который долго боролся с болезнью, но в итоге она забрала его», — поделились Ocean Jet в соцсетях.

Трек определённо наводит на тяжёлые мысли. На это в основном влияют эмоциональные припевы, где инструменты и вокал звучат предельно напряжённо. При этом главный смысл песни кроется в том, что человек после перенесённой боли освобождается и возвращается туда, откуда пришёл.

Альбомы

Григорий Лепс — «Мира в дом. Часть 1»

Жанр: поп-рок.

Григорий Лепс выпустил монументальный альбом «Мира в дом. Часть 1». В пластинку вошло аж 18 композиций, причём заглавная длится больше пяти минут. А в обозримом будущем, как намекает название лонгплея, поклонники могут ожидать продолжение. В студийник вошла лишь одна совместная песня — «Шутка» с 22-летним певцом Akmal’.

Альбом начинается с весьма напряжённых песен, в которых эффект усиливают агрессивные рок-аранжировки. В околофилософской композиции «Мира в дом» Лепс замечает, что жизнь часто бывает жестока и противоречива, но справиться с трудностями помогает доброта ко всем окружающим людям. Уже ближе к середине альбом начинает звучать легче. Даже проблёскивает некая ирония, которая, например, кроется в рок-кавере на дерзкий хит «Ленинграда» «Мне бы в небо». А в кокетливой песне «Счастливой судьбе» и вовсе можно услышать, как Лепс заверяет, что у него «ни о ком не болит», и мечтает вновь прожить свои «бесстыжие года». Что ж, молодые и красивые девушки ещё не закончились.

В альбоме тяжело просмотреть единую историю, легче всего его воспринимать как некий срез творчества Лепса. Он не экспериментирует, но ему это и не надо. Давние поклонники и без этого оценят его проникновенный вокал и напористую подачу.

«Хадн Дадн» — «Эжен. Часть 1»

© Страница группы «Хадн Дадн» в МЛ

Жанр: инди.

Инди-группа «Хадн Дадн» представила первую часть своего альбома «Эжен». В него вошло шесть треков, которые идеально вписываются в атмосферу наступающего лета. При этом образы коллектив использует неоднозначные. Например, в открывающем треке они рифмуют «почки в агонии» с «нассано в вагоне» — и всё это под жизнерадостную акустическую гитару в духе кантри.

В отличие от предыдущих своих работ, где «Хадн Дадн» часто уходили в электронику, в «Эжен. Часть 1» группа делает акцент на гитарный звук. В сочетании с детскими интонациями вокалистки Варвары Краминовой получается что-то вроде трогательного сборника рассказов о победе света над тьмой.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Басту провожают на зону, Чеботина и Михайлов требуют объятий: новые песни