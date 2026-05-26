Icegergert — «Мать императрица»: текст песни, интересные факты, слушать трек

«Мать императрица» — своеобразное признание в любви к Санкт-Петербургу от молодого и амбициозного рэпера Icegergert. «Рамблер» делится историей создания этого трека и любопытными фактами о нём. Прослушать композицию можно по ссылке, а загрузить в память телефона — через приложение аудиосервиса.

Icegergert — «Мать императрица»: текст песни

[Интро]

​jumpmvn

[Припев]

Город Ленина, родные лица

Город Петра, это царская столица

Шея и ключица, мать-императрица

OG летит, как птица, хочу влюбиться

[Куплет]

Сердце горит огнём, на душе так пусто

Спасает только королева с пышным бюстом

Алло, семья, у нас нет проблемы, Хьюстон

Моё оружие — искусство

Эти вампиры, оборотни или злые духи

Все умрут от скуки, распуская про нас слухи

Но кто, если не я? Небо и земля

Получеловек, полубог или змея?

Город-герой, город над Невой, воспитали волка

Усыновил меня ребёнком корабль из Марокко

Мне не одиноко, моя музыка откроет третье око

[Припев]

Город Ленина, родные лица

Город Петра, это царская столица

Шея и ключица, мать-императрица

OG летит, как птица, хочу влюбиться

Город Ленина, родные лица

Город Петра, это царская столица

Шея и ключица, мать-императрица

OG летит, как птица, хочу влюбиться

Icegergert — «Мать императрица»: история создания

«Мать императрица» вошла в альбом «Глаз бога», который сам Icegergert в соцсетях описывает как «авангардный рэп-альбом, преимущественно состоящий из трэп-битов и текста в традиционной форме рифмования для северной столицы». Трэп — это направление хип-хопа с жёсткими низкочастотными битами и быстрыми барабанными партиями. Релиз пластинки состоялся 13 февраля 2026 года.

Авторами трека указаны трое: Георгий Гергерт, Дмитрий Андриенко и Игнатий Ревинский. Георгий Гергерт — это настоящее имя самого Icegergert, он писал текст композиции. Два других участника отвечали за создание бита.

Сам трек посвящён Петербургу. В тексте город называется и «городом Ленина», и «городом Петра» — двумя именами, которыми принято обозначать северную столицу в зависимости от эпохи. «Мать императрица» здесь — метафора самого города, его величия и притягательности.

После выхода трек начал активно распространяться в соцсетях, что и позволило ему подняться в топы российских чартов. Часто пользователи в таких видео показывают кадры с Санкт-Петербургом.

Icegergert — «Мать императрица»: интересные факты

У альбома «Глаз бога» была долгая промокомпания, которая началась с видеообращения Icegergert к основателю Telegram Павлу Дурову. Рэпер просил восстановить чат, в котором он хранил все свои треки для пластинки. После выхода «Глаз бога» мгновенно занял первое место в альбомных чартах. Релиз состоит из 13 треков общей продолжительностью 29 минут. Это плотный и компактный альбом: почти все треки, включая «Мать императрицу», длятся меньше двух минут. За последние два года Icegergert из фрешменов выбился в первую лигу российских рэп-исполнителей. «Глаз бога» он выпустил уже в статусе хитмейкера, чьё имя весь 2025 год не сходило с первых строчек чартов.

