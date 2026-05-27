«Кавалерия идёт»: R&B-хит превратил любовь в поле боя

By Индия снова поёт о любви как о красивой катастрофе: в «Кавалерии» чувства идут в наступление, а герой не слишком пытается им сопротивляться. Песня вышла 29 апреля 2026 года и продолжила линию меланхоличных R&B-релизов артиста. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

By Индия — «Кавалерия»: текст песни

[Куплет 1]

Ничего личного, не важно — ничего за душой не спрятать

Я хотел тебе написать, но ты давно уже занята

Не испытывай меня рядом, не испытывай своим взглядом

Если уверена

[Припев]

Дай гром, кавалерия, ты моё преступление

Сделай больно, как Маления, чтоб запомнилось навсегда

И в качестве исцеления стань моим украшением

Моим кумиром, моим потрясением

[Куплет 2]

Облокоти свой мир на мои плечи, прошу-у

Дай мне в тебя влюбиться, дай мне тебя вдохнуть

Что было и что будет, что нас ждёт с тобой в этой буре

Никто не знает, даже твои подруги, но я хочу знать одно

[Припев]

Дай гром, кавалерия, ты моё преступление

Сделай больно, как Маления, чтоб запомнилось навсегда

И в качестве исцеления стань моим украшением

Моим кумиром, моим потрясением

[Куплет 3]

Ты близко, ты моя душа, ты моя hasta la vista

С тобою так хочется не соблюдать distance

В поисках смысла надо мною нависла

Где бы тебя ни было, я буду один

Всё, что было до тебя, уже давно забыл

Задуши меня сегодня, делай со мной что угодно

Я буду хотеть увидеться, чтоб повторилось снова

[Бридж]

Дай гром, кавалерия, ты моё преступление

Сделай больно, как Маления, чтоб запомнилось навсегда

И в качестве исцеления стань моим украшением

Моим кумиром, моим потрясением

[Припев]

Дай гром, кавалерия, ты моё преступление

Сделай больно, как Маления, чтоб запомнилось навсегда

И в качестве исцеления стань моим украшением

Моим кумиром, моим потрясением

By Индия — «Кавалерия»: история создания

«Кавалерия» вышла как отдельный сингл By Индия 29 апреля 2026 года. Трек относится к жанру R&B. R&B — это музыка, где важны мягкий вокал, ритм и личная интонация. Для артиста такой формат привычен: он часто пишет не столько о событиях, сколько о состоянии человека внутри отношений.

В тексте есть и более неожиданная деталь — отсылка к Малении. Это героиня игры Elden Ring, которую игроки знают как одного из самых сложных и эффектных боссов. Такой образ хорошо ложится на настроение песни: красота, опасность и боль здесь существуют рядом. Любовь в «Кавалерии» не спасает героя от тревоги, а сама становится её источником.

By Индия — «Кавалерия»: интересные факты

История By Индия началась задолго до «Кавалерии». В интервью «Афише Daily» в 2021 году артист рассказывал, что занялся музыкой в 2016-м. Сначала он делал биты, потом купил микрофон и звуковую карту и начал записывать собственные треки. Поэтому его нынешний стиль вырос не только из вокала, но и из продюсерского мышления: он понимает песню и как исполнитель, и как человек, который собирает звук.

Псевдоним By Индия тоже появился в момент поиска собственного проекта. В выпуске подкаста «Ниче святого», о котором Звук писал в 2024 году, артист объяснял, что название не связано с поездкой в Индию. Ему просто понравилось, как это сочетание выглядит и звучит. До этого он пробовал другие варианты, включая IIIW и Double V.

К моменту выхода «Кавалерии» By Индия уже был заметным именем в русскоязычном R&B. В числе его популярных песен — «Шадэ», Money, «Ещё хуже» и «Кислород». Особенно широко разошлась «Шадэ», совместная композиция By Индия, Xcho и МОТ: она поднималась до второго места в глобальном чарте Shazam. На этом фоне «Кавалерия» воспринимается не как случайный релиз, а как продолжение линии, в которой артист соединяет меланхоличный звук, любовную драму и цепкие образы.

