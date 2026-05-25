Миа Бойка считает, что для счастья ум не нужен — только красота

Миа Бойка — «Экспонат»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Экспонат» — новый сингл Миа Бойки, в котором она в очередной раз учит мужчин, как нужно обращаться с девушкой. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции, а также приводит её текст. Послушать трек можно здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Миа Бойка — «Экспонат»: текст песни
[Куплет 1]
Да, у меня ветер в голове
Зато я счастливая, а вы нет
С первого взгляда не влюблюсь
Если обидишь, я сделаю кусь
Ты хотел купить меня, но ты беден
У тебя нет ничего, кроме денег
У меня денег самой дожди
Ты меня жди, жди, жди
[Припев]
Я — экспонат, ты мой фанат
Бриллиант на тысячу карат
Носи меня на руках
Я растаю в них, как шоколад
Экспонат, ты мой фанат
На тысячу карат
Носи меня на руках
Я растаю в них, как шоколад
[Куплет 2]
У-ля-ля, что за киса? (Мяу)
По ней плачет телевизор (Ай)
Исполняются капризы, для кого же станет призом?
Про неё не сказать и не спеть, но нереальная просто жесть
Трогать нельзя, только смотреть — смотри
[Бридж]
Он сильный, я красивая
Он умный, я красивая
Он пашет, я красивая
И говорит, что я — красивая
[Припев]
Я — экспонат, ты мой фанат
Бриллиант на тысячу карат
Носи меня на руках
Я растаю в них, как шоколад
Экспонат, ты мой фанат
На тысячу карат
Носи меня на руках
Я растаю в них, как шоколад
[Постприпев]
Экспонат (Ай), экспонат (Ай), экспонат
Я растаю, шоколад
Экспонат (Ай), экспонат (Ай), экспонат
Я растаю, шоколад
Миа Бойка — «Экспонат»: история создания
«Экспонат» написали двое: автором текста выступил Дмитрий Попов, а музыку сочинил Иван Соловьёв— это тот же творческий дуэт, который работал с Миа Бойкой над синглом «Базовый минимум» совместно с Sabi в 2025 году.
Ещё до официального релиза Миа Бойка сама подогревала интерес аудитории в соцсетях, снимая короткие ролики. Песня была выпущена 15 мая 2026-го и моментально стала хитом, попав в топ-3 российских чартов.
Миа Бойка — «Экспонат»: интересные факты
- Название и образ «Экспоната» продолжают фирменный стиль Миа Бойки — самоироничные тексты с женским взглядом на отношения. Слушатели и критики отмечают, что певица умеет переходить тонкую грань между хвастовством и самопародией, что и делает её песни вирусными.
- В 2021 году Миа Бойка объявила о смене музыкального направления и выпустила альбом «Прощальный альбом» — он символически разделил её карьеру на два периода. До этого певица ассоциировалась прежде всего с детской и подростковой аудиторией, а после начала работать в более взрослом поп-звучании. Сама артистка говорила, что хотела полностью сменить образ.
- До своего глобального успеха с треком «Базовый минимум» Миа Бойка попала в несколько скандалов. Сначала она отругала со сцены девочку-квадробера. Потом в интернете завирусилось видео, где она специально сужает глаза, показывая азиатов, что многие сочли оскорбительным. Но артистке удалось вернуть былую популярность.
Миа Бойка — «Экспонат»: клип
Пока Мия Бойка не сняла официальное музыкальное видео на песню «Экспонат». Зато она завалила поклонников короткими роликами под этот трек. В нескольких из них она показывает, как выходит из элитного автомобиля марки Lamborghini.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
От войны с квадроберами до похвалы Пугачёвой: как менялась Мия Бойка