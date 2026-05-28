«В сигаретном дыму таял твой силуэт»: Баста и Гуф снова вернулись к старой боли

«В сигаретном дыму» — один из треков альбома «Баста/Гуф 2026», который вышел 17 апреля 2026 года и стал продолжением первой совместной пластинки Басты и Гуфа после большого перерыва. В песне артисты снова говорят о любви, потерях и попытке удержать человека, который уже почти растворился в прошлом. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

Баста и Гуф — «В сигаретном дыму»: текст песни

[Припев: Баста]

В сигаретном дыму таял твой силуэт

А я молча сидел и смотрел тебе вслед

Ни единой слезы, лишь усталость в глазах

Ты меня не простишь, и нет смысла в словах

Время — зыбкий песок, мысли плавят виски

Я судьбу променял на любовь без любви

Сам тебя потерял, сам позволил уйти

И, оставшись один, умирал от тоски

[Куплет 1: Баста]

В сигаретном дыму оживают призраки

Прошу тебя: останься навечно не отвеченным вызовом

А я останусь навечно покалеченным шизиком

Мечтающим о тебе, умоляющим — покажись только

Я хотел бы полететь, мне пора убегать

Но добрый доктор снова привяжет тяжёлый груз к моим ногам

Прости, но мой диагноз — это ты

И ты останешься со мной до тех пор, пока не рассеется дым моих рифм

И снова мир мой утопает в сигаретном дыму

И только блеск в твоих глазах, словно лезвие, рассекает тьму

Мой воспалённый ум ещё раз проделает этот трюк

И я продам тебе душу ради тепла твоих рук

И я опомнюсь к утру, в пепле сгоревших партитур

Вспоминаю мелодию твоих волос, развивающихся на ветру

И я продолжу свой путь

Моя прямая замкнётся в самый замкнутый круг

[Припев]

В сигаретном дыму таял твой силуэт

А я молча сидел и смотрел тебе вслед

Ни единой слезы, лишь усталость в глазах

Ты меня не простишь, и нет смысла в словах

Время — зыбкий песок, мысли плавят виски

Я судьбу променял на любовь без любви

Сам тебя потерял, сам позволил уйти

И, оставшись один, умирал от тоски

[Куплет 2: Гуф]

Такого поворота событий не ожидал никогда я

Почему мы взглядами пересеклись с тобою в Тае?

Почему я тебя отпускаю и опять возвращаю?

Почему не сплю ночами, мечтая о Рае?

Я вспоминаю Краби, Райли, Раявади

Дорогая, не стесняйся, давай заходи

Сними этот халатик, тут только я один

Точнее, мы с тобой, слышишь, тут только я и ты

Ну да, я опять влюбился, согласен

Мне постоянно нужен кто-то рядом, и я много раз уже спотыкался

И если не получится с тобой, то будет другая

Но как ты будешь в других руках — я не могу представить

Так что, если ты от меня свалишь, я пойму

И наконец-то прочувствую, какого это — быть одному

Но если ты остаёшься со мной по сей день

Значит, это всё решается где-то наверху

Я отпустил тебя опять, но скоро, как обычно, тебя вернул я

По ходу, я от этого кайфую, я ненавижу страдать

И ***** [неважно], кто чё подумает, я тебя очень жду тут

Прилетай ко мне, красотуля

Давай ещё раз попробуем, в натуре, а **** [почему бы и нет] нам?

Молодым и неженатым, видимо, так и надо

Эта разница в возрасте меня только радует

Но я не собираюсь заставлять тебя стать Долматовой

[Припев]

В сигаретном дыму таял твой силуэт

А я молча сидел и смотрел тебе вслед

Ни единой слезы, лишь усталость в глазах

Ты меня не простишь, и нет смысла в словах

Время — зыбкий песок, мысли плавят виски

Я судьбу променял на любовь без любви

Сам тебя потерял, сам позволил уйти

И, оставшись один, умирал от тоски

Баста и Гуф — «В сигаретном дыму»: история создания

«В сигаретном дыму» вошла в альбом «Баста/Гуф 2026». Это не просто очередной совместный релиз двух рэперов, а возвращение к дуэту, который сформировался ещё в начале 2010-х и стал важным событием для русского рэпа. Первый совместный альбом Басты и Гуфа вышел в 2010 году, а новая пластинка продолжила эту историю спустя 16 лет. Поэтому и сам трек воспринимается не отдельно от истории артистов, а как часть большого разговора о времени, дружбе, взрослении и старых чувствах.

«В сигаретном дыму» вышла 17 апреля 2026 года на лейбле GAZ/DOMA как часть альбома «Баста/Гуф 2026». Это рэп-композиция, но по настроению она ближе не к агрессивному высказыванию, а к лирическому разговору. В центре здесь не победа и не бравада, а расставание, усталость и зависимость от человека, которого герой не может отпустить.

Участие в создании песни приняли сразу несколько авторов. Среди них — Василий Вакуленко, Алексей Долматов и Байсангур Дербишов. Вакуленко — настоящее имя Басты, Долматов — настоящее имя Гуфа. Дербишов связан с треком как автор оригинальной песни «В сигаретном дыму», которую выпускал под именем Zelimkhan. В композиции Басты и Гуфа используется сэмпл этой записи. Сэмпл — это фрагмент уже существующего трека, который становится частью новой песни.

В большом интервью «Афише Daily», опубликованном 20 апреля 2026 года, Баста и Гуф рассказывали, что работа над альбомом шла не по строгому плану. Баста говорил, что первую демку они записали в 2021 году, а Гуф вспоминал, что артисты не пытались специально попасть в модное течение. По его словам, они делали так, как им самим чувствовалось. Эта логика хорошо слышна и в «В сигаретном дыму»: песня не гонится за коротким трендовым форматом, а разворачивается как подробная исповедь.

Баста и Гуф — «В сигаретном дыму»: интересные факты

Альбом «Баста/Гуф 2026» быстро получил заметный отклик. После выхода релиз занял высокие позиции в российских чартах. Пластинка ещё и поставила рекорд по лайкам: по данным InterMedia, за две недели после выхода альбом набрал более 335 тысяч лайков. В день релиза все треки пластинки попали в чарты, а несколько песен в первые часы занимали верхние позиции.

У песни есть и ещё одна важная черта: она соединяет две разные манеры. Баста чаще звучит как рассказчик, который собирает драму в цельную картину. Гуф сильнее работает через разговорную интонацию, бытовые детали и личные признания. В «В сигаретном дыму» эти подходы не спорят друг с другом. Они складываются в историю о человеке, который понимает, что всё разрушено, но всё равно возвращается к тем же воспоминаниям. Так трек становится одной из самых лиричных точек альбома — не самой громкой, зато очень узнаваемой по чувству.

