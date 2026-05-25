Seville из Artik & Asti задумалась о новой карьере

Певица Seville из поп-группы Artik & Asti мечтает о карьере в кино. Она уже приступила к обучению актерскому мастерству. Артистке даже поступают предложения на роли, но её команда пока не даёт согласия.

© Соцсети Seville

Seville заявила, что она хотела бы сыграть сумасшедшую Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера». «Мне нравятся антигерои. Но всему свое время. Хочется чего-то особенного», — заявила артистка на премии RU TV. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Seville известна как певица, которая пришла на смену Anna Asti в группе Artik & Asti в 2022 году. Именно с этим коллективом связана её широкая музыкальная известность. На её счету такие хиты, как «Гармония» и «Худи». Последняя песня была записана вместе с Джиганом и Niletto.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

От школьной травли до «Голоса Макдональдса»: путь Севиль из Artik & Asti