Seville из Artik & Asti задумалась о новой карьере
Певица Seville из поп-группы Artik & Asti мечтает о карьере в кино. Она уже приступила к обучению актерскому мастерству. Артистке даже поступают предложения на роли, но её команда пока не даёт согласия.
Seville заявила, что она хотела бы сыграть сумасшедшую Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера». «Мне нравятся антигерои. Но всему свое время. Хочется чего-то особенного», — заявила артистка на премии RU TV. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».
Seville известна как певица, которая пришла на смену Anna Asti в группе Artik & Asti в 2022 году. Именно с этим коллективом связана её широкая музыкальная известность. На её счету такие хиты, как «Гармония» и «Худи». Последняя песня была записана вместе с Джиганом и Niletto.
