«Сливки» воссоединились в «золотом составе» спустя 13 лет после распада

Музыкальный коллектив «Сливки» снова вышел на сцену в «золотом составе». Группа перестала выступать в 2013-м.

© Соцсети Карины Кокс

Певица Карина Кокс выложила недавние совместные фото с экс-участницами трио — Региной Бурд и Тиной Чарльз Огунлейе. Поводом для встречи стало празднование дня рождения фронтмена «Руки Вверх!». Сергей Жуков — супруг Регины Бурд, вместе они воспитывают четверых детей.

На торжестве «Сливки» исполнили свои песни перед приглашёнными знаменитостями. «Грандиозно воссоединились для поздравления с днем рождения любимчика страны — Серёжи Жукова! Вечер легенд», — написала Кокс.

Коллектив появился на российской сцене в 2000 году. В его репертуаре — композиции «Летели недели», «Куда уходит детство», «Моя звезда», «Буду я любить» и другие. В 2010-м бессменная солистка Карина Кокс сообщила об уходе и запуске сольной карьеры. Полностью группа прекратила существование через три года.

