Розенбаум назвал свою песню, которую поймут иностранцы

Александр Розенбаум назвал песню, которую можно перевести на английский. По его мнению, «Вальс-бостон» способен найти отклик у зарубежной аудитории.

© Соцсети Александра Розенбаума / Вера Камынина

Розенбаум уточнил, что за границей не всегда смогут уловить суть и атмосферу его композиций. «На иностранные языки можно переводить и исполнять песни, если они совпадают по чувству, по настроению и по мысли с международным сообществом, потому что наша казачья или ленинградская дворовая тема не совпадет, скажем, с чикагской», — заявил музыкант в беседе с ТАСС.

Он также усомнился в том, что стоило бы переводить другую его известную песню. «А, к примеру, "Гоп-стоп" — музыка прозвучать может, но как перевести стихи?» — добавил певец.

Ранее Розенбаум отметил, что его музыка популярна среди молодёжи.

