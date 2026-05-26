Криду назло: юрист объяснил, можно ли снимать концерт на телефон

Весной Егор Крид в гневе остановил шоу из-за фанатов, которые не смогли отложить телефон и вовсю насладиться его песнями. «Рамблер» разбирается, насколько это законно и в каких случаях фанаты могут требовать возврата денег. Узнайте также, каким необычным методом по запрету телефонов пользуются зарубежные звёзды и кто из артистов судился с поклонниками за выложенные в интернет видео.

Российские артисты против телефонов

В марте 2026-го на концерте в Краснодаре Егор Крид внезапно остановил концерт. Его возмутило, что поклонники вместо того, чтобы зажигать вместе с ним, снимали выступление на телефоны.

Это не шоу-представление. В противном случае ещё раз обращаюсь ко всем: я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солдауты.

В зале нашлись те, кто не стал слушаться Крида: сняли его нотации на телефон и выложили в интернет. Этот момент молниеносно стал вирусным, а Егор Крид — мемом. Многих пользователей возмутило, что музыкант указывает своим фанатам, что делать, хотя они заплатили за его концерт.

Некоторые всё же встали на сторону Крида, например бывшая солистка «Тату» Лена Катина. «Очень неприятно видеть чехлы телефонов вместо лиц. Поэтому да, я тоже предпочитаю, чтобы люди наслаждались живыми эмоциями вместо того, чтобы смотреть на это через какие-то пиксели», — рассказала она «Комсомольской правде».

Вслед за Егором Кридом против поклонников, зависимых от гаджетов, ополчился рэпер Pharaoh. Он тоже остановил своё шоу в апреле 2026-го, приказав всем положить телефоны в карманы. Артист также обвинил зрителей в отсутствии культуры хождения на концерты: «Это в первую очередь неуважение ко мне. <...> Сидите дома, дрочите в ютубе свои концерты».

В этих возмущениях можно найти и корыстную цель: чем больше исполнитель показывает свой характер, тем чаще он попадает в заголовки. Но руководитель направления A&R «ON Лейбл» Владимир Кузьмичев считает, что артисты вполне искренне раздражаются от этой ситуации. Ведь аудитория с телефонами действительно меньше поддерживает кумира и слабее реагирует на музыку. При этом эксперт отметил, что съёмка на телефоны — это новая реальность, от которой никуда не деться: люди просто хотят запечатлеть момент и возвращаться к нему после.

Запрет на съёмку вызовет только раздражение аудитории, потому что это в первую очередь их выбор, как они хотят провести время на мероприятии, за которое заплатили деньги. Владимир Кузьмичев руководитель направления A&R ON Лейбл

Кузьмичев добавил, что для артистов ролики после шоу — это реклама будущего концерта. Вместо запретов, по мнению эксперта, они могли бы подсмотреть у своих иностранных коллег идеи, как вовлекать зрителей в происходящее на шоу. Например, британская группа Coldplay на своих концертах раздаёт светящиеся браслеты, мигание которых синхронизируется с музыкой.

Как борются с телефонами за рубежом

За рубежом система телефонных банов уже давно отработана. Например, культовая шведская рок-группа Ghost во время своего тура 2025 года запретила зрителям использовать смартфоны и даже позаботилась, чтобы все точно исполняли это правило. На входе каждому фанату был дан специальный чехол от компании Yondr. Работает так: вы кладёте смартфон в чехол, он защёлкивается на магнитный замок, и вы не можете больше самостоятельно достать свой гаджет. Таким образом телефон остаётся с вами, но использовать вы его не можете. При выходе из зала после концерта чехол нужно приложить к разблокировщику, после чего вынуть телефон будет легко. Вокалист Ghost Тобиас Форге в интервью Planet Rock заявил, что эта мера возымела действие: он давно не видел такую вовлечённую публику. Этой технологией пользуются и такие мастодонты, как Боб Дилан и Джек Уайт.

Если говорить о более молодых звёздах, то тут уже не так всё однозначно. Например, Сабрина Карпентер рассказала в интервью для Rolling Stone, что «думает» над запретом телефонов. «Сейчас моя кожа мягкая и упругая. Всё в порядке. Не приближайте меня, когда мне будет 80», — пошутила певица.

В это же время истинная зумерша Билли Айлиш в беседе с NME встала на защиту всех, кто не выпускает телефон из рук на концертах. 24-летняя артистка объяснила, что для молодого поколения очень важно всё снимать. Певица отметила, что они делают это, чтобы после вновь пережить все эмоции с выступления.

Когда я была моложе и ходила на концерты или фестивали, я снимала каждую минуту происходящего на видео, а потом пересматривала все снятые кадры снова и снова. Я думаю, это не стоит недооценивать.

Законно ли запрещать использовать телефон на концерте

Как объяснил «Рамблеру» юрист по интеллектуальной собственности, операционный директор лейбла «Саппорт Музыка» Вадим Хохлов, организатор мероприятия имеет право запретить съёмку. Он в принципе имеет право устанавливать любые правила. Покупая билет, зритель автоматически соглашается со всеми условиями. При этом важно, чтобы информация была донесена до посетителей шоу заранее, хотя бы до начала концерта.

По словам Вадима Хохлова, если о запрете телефонов стало известно уже во время выступления, это спорный момент с юридической точки зрения. Зритель может попытаться вернуть деньги за билет, но исход зависит от контекста. Одно дело, когда вспышки реально мешают артисту или команде. И совсем другое — когда исполнитель просто хочет покомандовать, то есть побыть «альфой».

Если артист без причины психанул и ушёл, то есть реальный шанс получить возврат денег. Если артист ушёл, доиграв концерт почти целиком, или остановил концерт из-за опасности, драки или ЧП, то шансов на возврат крайне мало. Вадим Хохлов юрист по интеллектуальной собственности

В качестве примера подобного эмоционального срыва эксперт привёл случай, когда пианист Кристиан Циммерман ушёл посередине своего концерта. Это случилось в Германии в 2013 году. Исполнитель заметил, что его снимают, и попросил фаната прекратить, но тот его ослушался. Это вывело Циммермана из себя, и он покинул сцену. Пианист объяснил, что из‑за подобных записей, которые потом незаконно выкладывают на YouTube, он лишается работы. По словам Циммермана, звукозаписывающие компании отказываются заключать с ним контракты на студийные альбомы, если произведение уже доступно на YouTube в виде любительской записи с концерта. В итоге Циммерман всё же вернулся в зал и доиграл программу. Но на бис он не вышел, несмотря на просьбы поклонников.

Вадим Хохлов не припомнил судебных разбирательств в России из‑за съёмки на телефон, тогда как за рубежом такие прецеденты были. Но те касались главным образом авторских прав. Например, в 2024 году пуэрто-риканский певец Bad Bunny подал иск на фаната, выложившего в соцсети видео с десятью композициями с его концерта. Артист требовал до 150 000 долларов за каждый трек. Начиналось всё безобидно: Bad Bunny хотел лишь удалить ролики с YouTube, но поклонник, загрузивший запись, подал встречную жалобу, назвав её «новостным контентом». У певца не осталось выбора: пришлось официально обратиться в суд, чтобы ролики с его выступлением навсегда исчезли с платформы. Позже музыкант отозвал иск и штраф взыскивать не стал.

Главное: насколько законно запрещать снимать на телефон на концертах

Артист может запретить снимать на телефон, но только если предупредил об этом заранее. Если же он внезапно остановил выступление из-за чьих-то гаджетов, зрители вправе потребовать деньги за билет обратно.

В России пока не распространены технологии для телефонных банов, но за рубежом уже вовсю используются Yondr-чехлы. Перед началом выступления зрители запирают в них свои смартфоны, и достать гаджет обратно можно только на выходе из зала.

