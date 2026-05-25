Киркоров раскрыл свои планы на «Евровидение»

По словам Филиппа Киркорова, его коллектив Dream Team, вероятно, больше никогда не будет работать в рамках песенного конкурса «Евровидение». Исполнитель заявил, что «гештальт», связанный с этим соревнованием, для него теперь закрыт.

© Соцсети Филиппа Киркорова

Артист напомнил, что в течение двадцати лет он готовил вокалистов для участия в конкурсе. В их числе — Сергей Лазарев, Ани Лорак и Дмитрий Колдун. В 2026 году Киркоров оказывал поддержку болгарской певице Даре, которая в итоге стала победительницей.

«Я благодарен судьбе. Всё, что мы делали на протяжении последних 20 лет, шло в копилку. Мы накапливали опыт. Сейчас наша Dream Team представляла Болгарию и принесла победу блистательной Даре», — поделился Киркоров в беседе с «Газетой.ру».

Хотя в последние годы Киркоров занимался продюсированием исполнителей для «Евровидения», в 1995 году он выступал на конкурсе как участник от России. Тогда он занял 17-е место.

