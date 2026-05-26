Названа любимая песня школьников на «Последнем звонке»

Композиция «Выпускной (Медлячок)» от исполнителя Басты признана главным треком про школу и период взросления среди выпускников из России. Данные получены в результате совместного опроса, организованного сервисом «Кион музыка», образовательной платформой Skillbox и центром исследований Anketolog.ru.

© Виталий Аньков/РИА Новости

В опросе поучаствовало больше 1,2 тыс. человек. Это и нынешние школьники, и те, кто уже закончил учёбу давно. Время для анкетирования выбрали неслучайно — оно приурочено к «Последнему звонку».

Участники моложе 18 лет чаще всего называли трек Басты «Выпускной (Медлячок)» самой значимой композицией про взросление. Следом идут две другие песни с похожим названием — «Выпускной» в исполнении Егора Крида и группы «Руки Вверх!», пишет ТАСС.

Большинство опрошенных школьников мечтают о живом концерте звёзд на выпускном. Кроме Басты, в тройку самых желанных артистов вошли коллектив «Руки Вверх!» и Ваня Дмитриенко. Среди взрослых участников лидером стала группа «Руки Вверх!». Там же в топ-3 оказались Баста и певица Zivert.

