Определён лучший артист 2026 года

Южнокорейский бойз-бэнд BTS стал лауреатом в категории «Артист года» на American Music Awards 2026. Для музыкального коллектива это уже вторая такая награда — впервые они лидировали в этой номинации в 2021 году. Церемония состоялась 25 мая в Лас-Вегасе.

Помимо BTS, главными героями вечера стали Бруно Марс, Katseye, Sombr и Сабрина Карпентер: каждый из них завоевал по три статуэтки. Что показательно, в этом году не повезло Тейлор Свифт — любимице премии, которая, получив восемь номинаций, не выиграла ни в одной из них.

Полный список победителей American Music Awards 2026:

Новый артист года: Katseye

Альбом года: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Песня года: HUNTR/X – Golden

Коллаборация года: PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside

Лучшая песня соцсетей: Tyla – CHANEL

Лучший музыкальный клип: Katseye – Gnarly

Лучший саундтрек: KPop Demon Hunters

Тур года: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Прорывной тур: Benson Boone – American Heart World Tour

Прорывной альбом года: Zara Larsson – Midnight Sun

Лучшая ретро-песня: Black Eyed Peas – Rock That Body

Лучшее вокальное исполнение: HUNTR/X – Golden

Песня лета: BTS – SWIM

Поп

Лучший поп-исполнитель: Justin Bieber

Лучшая поп-исполнительница: Sabrina Carpenter

Прорывной поп-артист: Katseye

Лучшая поп-песня: HUNTR/X – Golden

Лучший поп-альбом: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Кантри

Лучший кантри-исполнитель: Morgan Wallen

Лучшая кантри-исполнительница: Ella Langley

Лучшая кантри-группа: Zac Brown Band

Прорывной кантри-артист: Sam Barber

Лучшая кантри-песня: Ella Langley – Choosin’ Texas

Лучший кантри-альбом: Megan Moroney – Cloud 9

Хип-хоп

Лучший хип-хоп-исполнитель: Kendrick Lamar

Лучшая хип-хоп-исполнительница: Cardi B

Прорывной хип-хоп-артист: Monaleo

Лучшая хип-хоп-песня: Cardi B – ErrTime

Лучший хип-хоп-альбом: Cardi B – AM I THE DRAMA?

R&B

Лучший R&B-исполнитель: Bruno Mars

Лучшая R&B-исполнительница: SZA

Прорывной R&B-артист: Leon Thomas

Лучшая R&B-песня: Bruno Mars – I Just Might

Лучший R&B-альбом: Bruno Mars – The Romantic

Латино

Лучший латино-исполнитель: Bad Bunny

Лучшая латино-исполнительница: Shakira

Лучший латино-дуэт/группа: Fuerza Regida

Прорывной латино-артист: Kapo

Лучшая латино-песня: Bad Bunny – NUEVAYoL

Лучший латино-альбом: KAROL G – Tropicoqueta

Рок/альтернатива

Лучший рок/альтернативный артист: Twenty One Pilots

Прорывной рок/альтернативный артист: SOMBR

Лучшая рок/альтернативная песня: SOMBR – back to friends

Лучший рок/альтернативный альбом: SOMBR – I Barely Know Her

Другие категории

Лучший электронный артист: David Guetta

Лучший K-pop артист: BTS

Лучшая K-pop группа/исполнительница: TWICE

Лучший Afrobeats-артист: Tyla

Лучший Americana/Folk артист: Noah Kahan

