Определён лучший артист 2026 года

Стали известны победители премии American Music Awards 2026
Южнокорейский бойз-бэнд BTS стал лауреатом в категории «Артист года» на American Music Awards 2026. Для музыкального коллектива это уже вторая такая награда — впервые они лидировали в этой номинации в 2021 году. Церемония состоялась 25 мая в Лас-Вегасе.
Помимо BTS, главными героями вечера стали Бруно Марс, Katseye, Sombr и Сабрина Карпентер: каждый из них завоевал по три статуэтки. Что показательно, в этом году не повезло Тейлор Свифт — любимице премии, которая, получив восемь номинаций, не выиграла ни в одной из них.
Полный список победителей American Music Awards 2026:
Новый артист года: Katseye
Альбом года: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Песня года: HUNTR/X – Golden
Коллаборация года: PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
Лучшая песня соцсетей: Tyla – CHANEL
Лучший музыкальный клип: Katseye – Gnarly
Лучший саундтрек: KPop Demon Hunters
Тур года: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Прорывной тур: Benson Boone – American Heart World Tour
Прорывной альбом года: Zara Larsson – Midnight Sun
Лучшая ретро-песня: Black Eyed Peas – Rock That Body
Лучшее вокальное исполнение: HUNTR/X – Golden
Песня лета: BTS – SWIM
Поп
Лучший поп-исполнитель: Justin Bieber
Лучшая поп-исполнительница: Sabrina Carpenter
Прорывной поп-артист: Katseye
Лучшая поп-песня: HUNTR/X – Golden
Лучший поп-альбом: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Кантри
Лучший кантри-исполнитель: Morgan Wallen
Лучшая кантри-исполнительница: Ella Langley
Лучшая кантри-группа: Zac Brown Band
Прорывной кантри-артист: Sam Barber
Лучшая кантри-песня: Ella Langley – Choosin’ Texas
Лучший кантри-альбом: Megan Moroney – Cloud 9
Хип-хоп
Лучший хип-хоп-исполнитель: Kendrick Lamar
Лучшая хип-хоп-исполнительница: Cardi B
Прорывной хип-хоп-артист: Monaleo
Лучшая хип-хоп-песня: Cardi B – ErrTime
Лучший хип-хоп-альбом: Cardi B – AM I THE DRAMA?
R&B
Лучший R&B-исполнитель: Bruno Mars
Лучшая R&B-исполнительница: SZA
Прорывной R&B-артист: Leon Thomas
Лучшая R&B-песня: Bruno Mars – I Just Might
Лучший R&B-альбом: Bruno Mars – The Romantic
Латино
Лучший латино-исполнитель: Bad Bunny
Лучшая латино-исполнительница: Shakira
Лучший латино-дуэт/группа: Fuerza Regida
Прорывной латино-артист: Kapo
Лучшая латино-песня: Bad Bunny – NUEVAYoL
Лучший латино-альбом: KAROL G – Tropicoqueta
Рок/альтернатива
Лучший рок/альтернативный артист: Twenty One Pilots
Прорывной рок/альтернативный артист: SOMBR
Лучшая рок/альтернативная песня: SOMBR – back to friends
Лучший рок/альтернативный альбом: SOMBR – I Barely Know Her
Другие категории
Лучший электронный артист: David Guetta
Лучший K-pop артист: BTS
Лучшая K-pop группа/исполнительница: TWICE
Лучший Afrobeats-артист: Tyla
Лучший Americana/Folk артист: Noah Kahan
