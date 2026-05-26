«Я в хламину вышла на сцену»: МакSим вспомнила о своём худшем шоу

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала о своём самом провальном концерте. По её словам, мероприятие проходило в Сочи.

© Соцсети МакSим

МакSим честно призналась, что в тот день «в хламину вышла на сцену». Она объяснила, что не успела выздороветь и ошибочно решила, что алкоголь ей поможет.

«Сейчас я понимаю, что я должна была по-человечески выйти и извиниться лично перед публикой и сказать по-честному, что я просто не могу сейчас. Не по причине того, что я выпила алкоголь, а потому что у меня не было физических сил», — сказала МакSим в шоу «Вопрос ребром» Басты.

Певица МакSим открыто признавала, что у неё есть проблемы с алкогольной зависимостью. В 2023 году она даже проходила лечение в реабилитационном центре. Сейчас же артистка ведёт трезвый образ жизни.

