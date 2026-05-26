«Ловили всей Казанью»: МакSим рассказала про работу в стрип-клубе

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, сравнила свою молодость с юностью старшей дочери Александры. По мнению артистки, они кардинально отличаются.

© Соцсети МакSим

МакSим заявила, что в свои 17 была «ужасной разгильдяйкой», и пошутила, что её «ловили всей Казанью». Она добавила, что уже в этом возрасте пела в стриптиз-клубе, «пока девочки переодевались». Этим исполнительница поделилась в шоу Басты «Вопрос ребром».

По словам певицы, её дочь ведёт совершенно другой образ жизни. МакSим рассказала, что однажды, когда к ней пришли друзья на ночёвку, они просто весь вечер играли в настольные игры. Певица даже предложила купить им шампанского, но те отказались.

В этом же шоу МакSим рассказала о своём худшем концерте.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Я в хламину вышла на сцену»: МакSим вспомнила о своём худшем шоу