Zoloto и дуэт «Мальбэк х Сюзанна» выступят на «Пикнике Афиши» в Москве

Организаторы «Пикника Афиши-2026» раскрыли, какие ещё артисты выступят в Москве 20 июня. Среди них — поп-рок-музыкант Zoloto, недавно воссоединившийся дуэт «Мальбэк х Сюзанна», инди-группа passmurny, певица Элли на маковом поле и секретный гость.

На фестивале также запланированы два шоукейса. В рамках шоукейса «Заря» свои номера покажут молодые музыканты, отобранные редакцией «Афиши Daily». На шоукейсе «Тихий ход» важная фигура российской электроники Kito Jempere (Кирилл Сергеев) в компании близких по духу музыкантов исполнит ненавязчивый и мягкий диджей-сет.

Кроме этого, организаторы рассказали, что на фестивале будет работать 16-метровое колесо обозрения. Каждому его посетителю будет выдан бинокль, который позволит рассматривать локации опен-эйра с высоты.

Ранее было объявлено, что на «Пикнике Афиши» выступят группа «Браво» с Валерием Сюткиным, ЛСП, OG Buda, Slava Marlow, Mayot, hehehe, «Озера», «Стоунд», Rsac и другие.

