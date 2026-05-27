Пил, дрался с буддистами, упал с 7-го этажа: как жил и умер Крис Кельми

1 января 2019 года не стало Криса Кельми — талантливого рок-музыканта, основателя групп «Високосное лето» и «Рок-ателье». Среди его хитов — песни «Ночное рандеву» и «Замыкая круг», знакомые многим, кто застал 80-е. Он выпускал музыку и выступал в разных городах России, но оставил публичность и пал жертвой пагубной привычки. «Рамблер» вспоминает, с чего начинался путь прославленного музыканта и почему он скончался в 63 года.

Чем прославился Крис Кельми: история псевдонима

Анатолий Кельми, впоследствии ставший Крисом Кельми, родился в Москве 21 апреля 1955 года. Свою звучную фамилию артист получил при рождении: она происходит от литовского города Кельме, но при этом считается еврейской. Имя «Крис» артист взял уже в начале карьеры рок-музыканта. Своё решение он объяснял тем, что «Анатолий Кельми» звучало совсем не так внушительно, как «Крис». Вдохновением для псевдонима послужил герой романа «Солярис», написанного польским философом Станиславом Лемом.

Кельми впервые заявил о своём музыкальном таланте в 1972 году, когда собрал группу «Високосное лето». Первое время коллектив, в состав которого также входили басист Александр Кутиков и ударник Валерий Ефремов, исполнял собственные версии хитов The Beatles и The Rolling Stones, но после 1978-го начал выпускать оригинальные песни. Автором текстов для них нередко становилась поэтесса Маргарита Пушкина, сегодня известная как главный автор песен «Арии» и «Кипелова».

В 1979-м Кельми создал коллектив «Автограф», который одним из первых в СССР начал играть прогрессивный рок. Годом спустя артист основал группу «Рок-ателье». Именно в составе последней артист выпустил свой хит «Ночное рандеву», признанный «Песней года» в 1989 году. В составе «Рок-ателье» Кельми также посетил с гастролями Испанию, Швейцарию и ряд других зарубежных стран. Также команда участвовала во множестве театральных постановок в театре Ленинского Комсомола: к примеру, «Рок-ателье» исполняли музыку для рок-оперы «Юнона и Авось», пьесы «Люди птицы» и многих других. В 1990 году коллектив распался, но в 2003-м воссоединился уже без Кельми. «Автограф» также просуществовал до 1990 года.

В следующие десять лет артист выпускал сольные песни и даже приобрёл некоторую популярность в США. После нулевых в его творчестве наступил спад, привёдший к забвению и злоупотреблению алкоголем.

Крис Кельми после ухода с радаров: безуспешная реабилитация и одинокая смерть

О трудностях Криса Кельми с алкоголем стало известно в 2011-м, когда певец заявился нетрезвым на съёмки телепрограмм «Пусть говорят» и «Судьба человека». В 2015-м его несколько раз останавливали за пьяное вождение и в конечном счёте лишили прав. В том же году Кельми заявил НТВ, что ему диагностировали эпилепсию, и поделился историей о падении с высоты. Инцидент случился, когда артист поднялся к своей квартире, но не смог попасть внутрь, потому что забыл ключи. По словам Кельми, он попытался перебраться к окну квартиры через окно на лестничной площадке на седьмом этаже, но сорвался и упал вниз. Артист заявил, что именно после этого происшествия у него остался шрам, пересекающий лоб.

В 2017 году Крис Кельми отправился в реабилитационную клинику в Таиланде. В разговоре с изданием «Собеседник» впоследствии, артист заявлял, что лечение прошло с неприятностями. Кельми якобы стал жертвой религиозных фанатиков, избивших его за православную веру. По словам артиста, нападавшие были незнакомыми ему буддистами. Они приковали его наручниками к кровати, а соседи по палате ничем не смогли помочь. Кельми также пожаловался, что у него украли любимые плавки, тапочки и спортивный костюм для игры в теннис. Несмотря на это, о самом лечении артист отзывался исключительно высоко и заявлял, что сумел завязать с алкоголем. Певец даже говорил, что ходит в спортзал пять дней в неделю.

Даже если лечение и впрямь дало пользу, хватило его ненадолго: в 2018 году СМИ начали сообщать, что у Кельми развились серьёзные проблемы со здоровьем. Артист даже составил завещание, в котором оставил всё имущество супруге и сыну. Кельми почти не покидал свой дом в Подмосковье и регулярно вызывал туда врачей скорой помощи. Именно они обнаружили его в день смерти 1 января 2019 года. Согласно их официальному заключению, смерть наступила из-за внутреннего кровотечения, вызванного язвой желудка.

