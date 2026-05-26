Хаски и зарубежные диджеи: объявлена программа «Signal Фабрика/Factory»

С 5 по 7 июня в Москве на территории завода «Кристалл» пройдёт фестиваль «Signal Фабрика/Factory». На шести сценах выступят более 70 артистов, также пройдут арт-инсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательная и детская программы.

Среди хедлайнеров — Найк Борзов со специальной программой, рэпер Хаски, композитор Владимир Мартынов, работавший в диапазоне от древнерусской церковной музыки до авангарда и написавший саундтреки к фильмам Паоло Соррентино. Также выступит Hauntology — совместный проект композитора Дмитрия Мазурова и клавесинистки Катарины Мелик-Овсепян, переосмысляющая музыку от Стравинского до Aphex Twin.

Из иностранных участников — итальянский диджей и продюсер Francesco Farfa с сорокалетним стажем, диджей Manfredi 大人 итальянско-французского происхождения, легендарный DJ Assault — пионер детройтской клубной сцены, а также румынский диджей Mihigh, известный минимал-хаусом и техно.

В рамках просветительской программы Academy 6 июня в Рестике на территории «Кристалла» пройдут лекции и дискуссии. Преподаватель Школы дизайна ВШЭ Сергей Зыков расскажет об экспериментах в электронной музыке 1960–70-х, культуролог Инна Крылова — о роли промышленных зданий в городской культуре, художница Наталья Офицерова — о том, как индустриальные пространства влияют на человека. Сервис «Ясно» совместно с психотерапевтом Марией Игнатьевой проведёт групповую практику. Блок событий, подготовленный совместно с KURS Radio, включает лекцию об истории афтерпати в российской рейв-культуре и дискуссию об изоляции независимых артистов. Посещение Academy — по предварительной регистрации.

На фестивале также будут показаны проекты, победившие в арт-конкурсе Signal. В номинации Inner Space лидером стала работа «VOLT» авторства Никиты Дмитриева, di_counterfort, Prasdov и Митяя Ершова — интерактивный объект, изображающий энергетический разряд, заключённый в световые кольца. В номинации Outer Signal первое место заняла работа «Форма мерцания» Виктории Поляковой и Александры Фунтовой — инсталляция из световых модулей и зеркальных поверхностей, создающая образы, напоминающие молнии и северное сияние.

Параллельно пройдёт программа Residency — выпускники прошлых лет совместно создадут аудиовизуальные выступления и инсталляцию. Также на территории фестиваля развернутся 13 Community Camps — тематических лагерей с собственными программами активностей.

