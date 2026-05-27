На юге России отменили культовый музыкальный фестиваль

Грушинский фестиваль не состоится в 2026 году. Организаторы объяснили отмену события ситуацией с безопасностью и заявили, что пока не могут собрать участников на традиционной поляне у Мастрюковских озёр.

© Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В своих соцсетях организаторы отметили, что фестиваль за свою долгую историю уже переживал перерывы. С 1980 по 1986 год мероприятие также не проводилось, однако затем вернулось и стало одной из заметных страниц в истории авторской песни.

Традиционно Грушинский фестиваль проходил в первые выходные июля рядом с посёлком Прибрежный в Самарской области. Место проведения связано с Мастрюковскими озёрами, куда десятилетиями съезжались поклонники бардовской песни.

Организаторы подчеркнули, что Грушинский клуб продолжит работу. В феврале в Самаре должен пройти зимний фестиваль проекта, осенью состоится конкурс «Гитарная пристань», а «Грушинские четверги» продолжат собирать участников на песенные вечера.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Рок-группа «Чайф» выступит на бесплатном фестивале под открытым небом