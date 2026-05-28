Главное игровое событие года: почему вирусится симулятор слюнявых поцелуев

7 мая 2026-го вышла очаровательная игра Mixtape про прощание с юностью, которую в интернете уже провозгласили чуть ли не самым важным игровым событием года. Например, издание IGN поставило проекту оценку 10/10, назвав Mixtape новым эталоном игр про взросление, а сайт Gamespot написал, что Mixtape выглядит как претендент на игру года. Как ни странно, главное в этом проекте не сюжет и уникальные игровые механики, а музыка. «Рамблер» рассказывает, чем примечательна эта игра и стоит ли тратить на неё свой вечер. Саундтрек Mixtape можно послушать в плейлисте.

© Beethoven & Dinosaur

О чём эта игра

Игру Mixtape выпустила австралийская инди-студия Beethoven & Dinosaur, основанная Джонни Гальватроном — фронтменом панк-рок-группы The Galvatrons. В 2017 году он решил завершить музыкальную карьеру и посвятить себя разработке игр. Правда, от музыки ему далеко уйти не удалось. Как Гальватрон рассказал изданию Kotaku, идея создать Mixtape появилась благодаря песне, а именно That’s Good (1982) от рок-группы Devo. Он настолько любил этот трек, что придумал целую игру, в которую бы он идеально вписался.

© Martin Philbey/Getty Images

Джонни Гальватрон

Сюжет Mixtape крутится вокруг трёх подростков, которые только-только окончили школу и оказались на пороге взрослой жизни. Для главной героини Стейси Рокфорд это последний день в маленьком городке Blue Moon Lagoon, в котором она провела свою юность. Девушка уже собрала чемоданы для переезда в Нью-Йорк, где она собирается воплотить свою мечту — стать музыкальным супервизором и подбирать саундтреки для фильмов. Как бы она ни горела идеей связать свою жизнь с музыкой, это означает, что ей надо попрощаться со своими лучшими друзьями — Кассандрой и Слейтером.

У троицы намечается весьма насыщенный день. Во-первых, им надо покататься на скейтах и по возможности не попасть под машину. Во-вторых, обойти дома, чтобы поваляться на кроватях и поговорить о жизни. А на вечер у них запланирована большая тусовка, для которой им нужно найти напитки, — самая сложная задача. Но эти события не так важны, как воспоминания, в которые то и дело погружается Стейси Рокфорд.

Mixtape можно пройти за три-четыре часа, и любителям сложных игровых заданий она вряд ли понравится — здесь почти ничего не надо делать. При этом механики почти не повторяются, например, в одном месте ты красишь дверь, а в другом — управляешь языками двух подростков во время их первого слюнявого поцелуя. Последний момент даже успел завируситься в соцсетях, потому что пользователи нашли эту вставку одновременно очень неловкой и цепляющей.

Mixtape больше похож не на игру, а на интерактивный мультфильм, по рисовке напоминающий анимационную картину «Человек-паук: Через вселенные». Но это не делает проект скучным, больше подходят слова «атмосферный» и «расслабляющий». Даже тем, чья юность прошла не в Северной Америке в 1990-х, а в российской деревушке, тут есть над чем поностальгировать, потому что она отлично передаёт ощущение подростковой свободы и последнего беззаботного лета.

© Beethoven & Dinosaur

Какую роль в Mixtape играет музыка

Само слово «микстейп» обозначает сборник песен, записанный в определённом порядке на аудиокассету или CD-диск, — что-то вроде современных плейлистов. Составление микстейпов было целым искусством в 1980-х и 1990-х. Треки подбирали под конкретную ситуацию или под человека. Например, в игре воздыхатель главной героини дарит ей кассету с песнями, с которыми она у него ассоциируется.

Стейси Рокфорд всегда ходит в наушниках, поэтому музыка с ней всегда и везде. Для своего прощания с родным городом она составила специальный микстейп, в котором каждая песня идеально вписывается в её план дня или отсылает к какому-то событию из прошлого. Например, под Sensitive to Light (1978) группы Rainbow Рокфор вспоминает погоню от полицейских на продуктовых тележках, а под Witchi Tai To (1969) от Harpers Bizarre — начало дружбы со Слейтером.

В игре не уточняется, в каком именно десятилетии разворачивается действие, но все детали отсылают к 1990-м. В микстейп Стейси Рокфорд попадают в основном рок-песни 1970–80-х. Создатели словно хотят подчеркнуть: героиня — утончённый меломан, далёкая от поп-гигантов вроде Майкла Джексона или U2. Что уж говорить про хип-хоп — на него даже намёка нет, хотя в 1990-х он уже вовсю захватил умы юных американцев.

Стейси отдаёт предпочтение не самым популярным группам того времени, но иногда в её плейлисте попадаются громкие имена вроде Joy Division, The Cure, The Smashing Pumpkins и Игги Попа.

© Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Игги Поп

За основу микстейпа был взят реальный плейлист, состоящий из любимых песен создателя игры Джонни Гальватрона. В беседе с Kotaku он поделился, что они с командой сначала подбирали треки, а потом уже думали, какой сюжет под них придумать, а не наоборот.

Самое большое моё сомнение было: «Если я сделаю игру из всех своих любимых песен, не выйдет ли это как начать общее дело с друзьями? Не возненавижу ли я всё это к концу?» И нет, не возненавидел.

К музыке и артистам создатели отнеслись с огромным уважением и постарались сделать так, чтобы ни один трек не остался незамеченным. Когда композиция меняется, её название высвечивается на экране, а Рокфорд иногда и вовсе отвлекается от главного действия и начинает рассказывать, чем важна эта песня.

Джонни Гальватрон также заверил, что студия навсегда выкупила музыкальные лицензии. Это означает, что игра не пропадёт из цифровых магазинов из-за истёкших прав на песни. С большой вероятностью создателям пришлось потратить немало денег и сил, чтобы добиться этого, — но что не сделаешь ради хорошего проекта.

Главное: стоит ли проходить Mixtape

Mixtape — это игра о большой любви к музыке. Герои не просто слушают песни на фоне, они обсуждают их и даже подстраивают под них свои планы. Например, в одном из эпизодов Стейси Рокфорд не понимает, что ей делать, так как трек из подготовленного заранее микстейпа не сочетается с её настроением.

© Beethoven & Dinosaur

Если вас не воротит от подростковых переживаний и нелинейного повествования, то этой игре определённо стоит дать шанс. Тем более её прохождение займёт всего лишь один вечер. Взамен вы получите несколько незаезженных композиций для вашего плейлиста и вернётесь к собственным воспоминаниям об ушедшей юности.

