Пол Маккартни раскрыл детали единственной встречи The Beatles с Элвисом

Пол Маккартни рассказал о единственной встрече The Beatles с Элвисом Пресли. Музыкант признался, что вечер в доме короля рок-н-ролла стал для участников группы моментом, в который было трудно поверить.

© Общественное достояние

The Beatles встретились с Пресли в 1965 году в его доме в Лос-Анджелесе. Встречу организовал журналист издания NME Крис Хатчинс. В интервью BBC Radio 2 Маккартни рассказал, что музыканты были поклонниками Элвиса, следили за всем, что он делал, и рассматривали любые его фотографии.

Музыкант также рассказал, что воспоминания участников The Beatles о той встрече немного различаются. По версии Маккартни, они позвонили в дверь, а Пресли сам вышел их встречать и пригласил войти. Ринго Старр, по его словам, помнит всё иначе: будто музыканты зашли в дом, а Элвис уже сидел внутри.

Маккартни пошутил, что прав в этой истории именно он. По его воспоминаниям, в доме Пресли был музыкальный автомат, а сам вечер прошёл легко и дружелюбно. Элвис также немного играл на басу, что позволило ему и Маккартни поговорить об инструменте.

По словам Маккартни, Пресли не разочаровал участников The Beatles. Артист назвал его красивым, приятным и очень располагающим человеком.

Отдельно музыкант вспомнил встречу с Присциллой Пресли. Маккартни назвал её одним из ярких моментов вечера и добавил, что сама ситуация казалась почти нереальной.

Тебе хочется себя ущипнуть. Я встретил Элвиса — я действительно сидел рядом с ним, как сейчас сижу с вами.

Ранее Маккартни называл Пресли одним из главных источников вдохновения для альбома The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

