Легенды гранжа дорабатывают последние песни покойного солиста

Группа Soundgarden дорабатывает последние песни с вокалом покойного Криса Корнелла. Гитарист коллектива Ким Тайил рассказал, что музыканты близки к завершению неизданных записей фронтмена.

По словам Тайила, материалу уже больше 10 лет. В интервью YouTube-каналу LifeMinute музыкант объяснил, что сейчас он, барабанщик Мэтт Кэмерон и басист Бен Шеперд дорабатывают демозаписи, которые остались после Корнелла.

Они очень сырые. Это наброски. Ты начинаешь с маленького карандашного эскиза, а затем заполняешь его мелками, маслом или пастелью. Нам нужно закончить эти эскизы, и мы сейчас в процессе.

Тайил отметил, что работа идёт не по обычной студийной схеме. У группы нет расписания от лейбла, поэтому музыкантам приходится балансировать студийную работу с личной жизнью и прочими профессиональными обязательствами.

Гитарист подчеркнул, что завершение песен важно не только для наследия Soundgarden, но и для памяти Корнелла. По его словам, музыканты хотят поступить правильно по отношению к общей работе, партнёру и другу.

Также Тайил готовит к выпуску книгу A Screaming Life: Into the Superunknown with Soundgarden and Beyond. Мемуары, написанные вместе с Адемом Тепеделеном, выйдут 9 июня 2026 года. В книге музыкант расскажет о детстве в семье иммигрантов, переезде в Сиэтл, формировании Soundgarden вместе с Хиро Ямамото и Крисом Корнеллом, а также о становлении сиэтлской музыкальной сцены.

Soundgarden считается одной из ключевых групп гранжа. Бессменный солист коллектива Крис Корнелл покончил с собой в мае 2017 года. Последним студийным альбомом команды остаётся King Animal, вышедший в 2012 году.

