Тур Леди Гаги установил рекорд по кассовым сборам
Тур Леди Гаги The Mayhem Ball возглавил промежуточный рейтинг самых кассовых гастролей 2026 года. Шоу певицы собрали рекордную сумму за первую половину концертного года по версии Billboard Boxscore.
В концертной индустрии год считается не по календарю: в этом рейтинге учитывались выступления, прошедшие с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го. За этот период Леди Гага заработала $236,2 млн и продала 1,2 млн билетов.
Это стало крупнейшим результатом за полугодовой период в истории Boxscore, который ведётся с 1991 года. По сборам The Mayhem Ball обошёл тур Bad Bunny на 3%, а также превзошёл результат U2, чья резиденция в Sphere ранее принесла $231,6 млн.
За шесть месяцев Леди Гага отыграла 52 шоу. Гастроли начались 2 октября в лондонской O2 Arena и продолжились выступлениями в Европе, Северной Америке, Австралии и Японии.
Средняя стоимость билета на The Mayhem Ball составила $203,98, то есть примерно 14,6 тыс. рублей. При этом Billboard отмечает, что Гага обошла конкурентов не за счёт цен: по количеству концертов она заметно опередила большинство артистов из первой части рейтинга.
Всего The Mayhem Ball собрал $362,9 млн и продал 1,6 млн билетов. В эту сумму вошли не только концерты отчётного периода Billboard, но и более ранние выступления 2025 года, а также финальные шоу, прошедшие в апреле 2026-го. По итоговым сборам тур вошёл в десятку самых кассовых поп-гастролей в истории и в десятку крупнейших туров среди артисток.
