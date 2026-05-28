Toxi$, Mayot, Лолита и «Каспийский Груз» выступят в Москве

Фестиваль VK Музыка Летом начнётся в Москве 30 мая и продлится до начала сентября. В программе летнего сезона — более 50 артистов, среди которых рэперы Toxi$ (11 июня) и Mayot (19 июня), молодая певица Mona (20 июня), поп-артистка Лолита (31 мая), а также рэп-дуэт «Каспийский Груз» (3 июля).

Фестиваль пройдёт третий год подряд. Его откроет концерт артистов и стримеров Lida и CMH. В течение лета выступления будут проходить с четверга по воскресенье включительно, сообщают организаторы.

В числе участников также заявлены хип-хоп-исполнитель Saluki (28 июня), певица Bearwolf (14 июня), электронный проект GSPD & Dead Blonde (1 августа) и другие исполнители. Организаторы называют VK Музыка Летом самым длительным фестивалем под открытым небом.

Помимо концертов, на площадке запланированы встречи с артистами и автограф-сессии. Билеты на отдельные выступления можно будет выиграть в розыгрышах в соцсетях VK Музыки.

Для посетителей с четверга по воскресенье будут работать фудкорты, экстрим-парк, скейт-парк и баскетбольная площадка. Площадка открыта с 17:00 до 23:00.

VK Музыка Летом проходит при поддержке Local Events и лейбла VK Records. В 2025 году на площадке состоялось более 60 событий, которые посетили свыше 170 тысяч человек.

Фестиваль пройдёт по адресу: Москва, Шмитовский проезд, 32а, строение 1.

