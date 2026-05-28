Фадеев воспел Армению в дуэте с известным армянским певцом

Максим Фадеев и армянский певец Арман Ованнисян выпустили совместную песню «Армения». Композиция стала посвящением стране, её народу, культуре и людям, которые живут вдали от родины.

В своих соцсетях Фадеев рассказал, что песня записана на русском языке, чтобы её услышали как можно больше слушателей в Армении и за её пределами. По словам артиста, для него важна историческая близость армянского и русского народов, общая память и уважение друг к другу.

Слова к песне «Армения» написала Наталья Касимцева. Фадеев отдельно отметил строки о людях, которых жизнь разбросала вдали от дома. Аранжировку сделал Карен Севак. Ованнисян назвал дуэт с Фадеевым признанием в любви к родине. Песня вышла в честь Дня Первой Республики Армения, который отмечается 28 мая.

Клип на песню построен вокруг национальных образов. В кадре появляются танцоры в армянских костюмах, барабаны и флейта, а сам Ованнисян поёт, стоя на воде, пока на фоне сверкают молнии. Также в видео показаны танцы у храма и на горе. Фадеев присоединяется ко второму куплету: он поёт в лесу, а в финале стоит, положив руку на грудь. В одной из сцен по лесу скачет женщина на белой лошади.

Для Фадеева это не первый музыкальный жест в сторону стран Закавказья. В 2018 году он уже выпускал похожую по замыслу песню «Мой Азербайджан» вместе с Эмином Агаларовым.

