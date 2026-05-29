Сюткин в храме, Кадышева на арене и Канье в Грузии: концерты и фестивали июня

В июне Канье Уэст впервые выступит в Грузии, Джон Ледженд споёт на площади Регистан в Самарканде, а Megadeth дадут концерт в Казахстане в рамках прощального тура. В России месяц тоже получится плотным: «Ария» отметит 40-летие в Петербурге, «Ленинград» выйдет на стадион в Москве, Надежда Кадышева соберёт «ВТБ Арену», а «ТопФест» объединит Диму Билана, Валю Карнавал и кумиров школьников. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах и фестивалях июня, которые пройдут в городах России и ближнего зарубежья.

© Соцсети Валерия Сюткина

Москва

© Соцсети Найка Борзова

Электроника на заводе: Signal Factory в Москве

Кто выступает: Хаски, Найк Борзов, Владимир Мартынов, Аоки Такамаса, Франческо Фарфа, Mihigh, Филипп Горбачёв, Павел Додонов & OID, Ishome, Shadowax, Sestrica, Symbol live band, Raumtester, Stan Tone, Tagir, Utah, «ВЕЩЬ», «СВЕТОЛИТ» и другие.

Когда: 5–7 июня.

Где: завод «Альфа Кристалл», Самокатная ул., 4.

Билеты: 4900–15 000 рублей.

Signal Factory откроет юбилейный сезон Signal на территории завода «Кристалл» у Яузы. Фестиваль займёт индустриальное пространство с цехами, металлическими конструкциями и открытыми зонами у воды: шесть сцен встроят в заводскую архитектуру и природный ландшафт. В программе заявлены более 70 артистов, среди них Хаски, Найк Борзов, Владимир Мартынов, Hauntology, Франческо Фарфа, DJ Assault, Mihigh и Аоки Такамаса.

Музыкальная часть дополнится арт-интервенциями, медиаинсталляциями, театрально-поэтическими выступлениями, детской программой и кэмпами креативных сообществ. 6 июня на «Кристалле» также пройдёт Academy — просветительский блок с лекциями о ранних экспериментах в электронной музыке, судьбе промышленных памятников, истории афтерпати и жизни независимых артистов. В арт-программу войдут работы «VOLT» и «Форма мерцания», выбранные по итогам конкурса Signal.

Организаторы отмечают, что это родственное мероприятие фестиваля электронной музыки Signal, обычно проходящее в августе. Сам Signal, переехавший из Никола-Ленивца в «Альфа Кристалл», также состоится, но позже.

Летняя сцена у Москва-Сити: «VK Музыка Летом»

Кто выступает: Jakone x Yasmi (4 июня, 17:00), Toxi$ (11 июня, 17:00), Lil Krystalll (12 июня, 17:00), Bearwolf (14 июня, 17:00), Voskresenskii, Gorilla Glu & Lil Naku (18 июня, 17:00), Mayot (19 июня, 18:00), Mona (20 июня, 17:00), Heronwater (21 июня, 17:00), Словетский (26 июня, 20:00), Saluki (28 июня, 17:00).

Когда: 4 июня — 28 сентября.

Где: «VK Музыка Летом», клуб «Atmosphere», Шмитовский пр-д, 32а.

Билеты: 1249–19 990 рублей.

«VK Музыка Летом» — серия концертов на летней площадке клуба «Atmosphere» рядом с Москва-Сити. В июне программа соберёт молодых рэп- и поп-артистов, электронных музыкантов и инди-проекты: от Toxi$, Mayot, Mona и Saluki до Bearwolf, Heronwater и Lil Krystalll.

Отдельным событием станет «Свой фестиваль» 27 июня. Благодаря этому «VK Музыка Летом» выглядит как июньский марафон для разной аудитории — от рэп-слушателей до поклонников инди-сцены.

Музыка ради доброго дела: благотворительный фестиваль «Музыка жизни»

Кто выступает: Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Вадим Самойлов, Сергей Галанин и «СерьГа», Александр Пушной, Костя Кулясов и «Анимация», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.

Когда: 7 июня, 12:00.

Где: площадка у Останкинской телебашни, ул. Академика Королёва, 15, корп. 2.

Билеты: 0 рублей по предварительной регистрации.

«Музыка жизни» пройдёт в честь Международного дня защиты детей и соберёт музыкантов разных поколений — от Дианы Арбениной и Вадима Самойлова до группы «СерьГа», Кости Кулясова из «Анимации» и молодых коллективов. В программе также заявлены Капитан Макс, SADLESS, «Дела Поважнее» и CASUAL. Помимо концерта, гостей ждут игровые зоны, мастер-классы и спортивные активности.

Джаз на неделю: Московский джазовый фестиваль

Кто выступает: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Аллан Харрис и квартет, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и LRK Trio, Евгений Маргулис и оркестр Сергея Долженкова, Сергей Степанченко, Камилла Тёрман и трио Даррелла Грина, Пётр Налич, Пётр Дранга, Billy’s Band, ВИА «Пролетарское Танго», Алексей Гоман и Маленький оркестр, Тирни Саттон и Тамир Хендельман, KIKI и другие.

Когда: 8–14 июня.

Где: разные площадки Москвы, включая Концертный зал им. Чайковского, Триумфальную площадь, 4/31, и сад «Эрмитаж», Каретный Ряд, 3.

Билеты: 0–15 000 рублей.

Московский джазовый фестиваль растянется на семь дней и объединит камерные концерты, большие сцены и городские площадки под открытым небом. Среди участников заявлены Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, певец Пётр Налич, группа Billy’s Band, ВИА «Пролетарское Танго», вокалистка Тирни Саттон, пианист Тамир Хендельман и другие артисты. Фестиваль рассчитан не только на поклонников джаза: в программе есть вокальные вечера, оркестровые концерты и выступления артистов, которые работают на стыке джаза, поп-музыки и авторской песни.

«Мы играли джаз на подлодке, атомном крейсере и воздушном шаре»: интервью с Игорем Бутманом

Билан споёт для детей: «ТопФест» в «Лужниках»

Кто выступает: Дима Билан, Валя Карнавал, Влад Кобяков, Glent, Poli, Gazan, Марьяна Локель, Янгер, Настя Кош, Катя Адушкина, Стешок, Арина Дубкова, Алиса Буслова, Мишка Топ, Софи Шайн, Милана Шайн, Варя Джем, Макс Кобзов, Тамик, Карина Кагра и другие.

Когда: 12 июня, 18:00.

Где: Большая спортивная арена «Лужники», ул. Лужники, 24.

Билеты: 1500–30 000 рублей.

«ТопФест» — фестиваль для детей, подростков и родителей, который объединит молодых артистов, блогеров и интернет-звёзд. Среди участников заявлены певец Дима Билан, блогер Валя Карнавал, артист Влад Кобяков, Glent, Poli, Gazan, Марьяна Локель, Янгер, Настя Кош, Катя Адушкина и другие. Организаторы обещают не только концерт, но и интерактивные зоны, встречи с кумирами и фотосессии. В списке заявленных артистов возможны изменения.

Feduk, Slava Marlow и лето в «Коломенском»: «Пикник Афиши»

Кто выступает: Zoloto, passmurny, Элли на маковом поле, Мальбек & Сюзанна, Feduk, Slava Marlow, ЛСП, OG Buda + Mayot, «Браво» и Валерий Сюткин, Cupsize, «Мальбэк & Сюзанна», «Озёра», RSAC, Сергей Бобунец.

Когда: 20 июня, 14:00.

Где: музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, 39.

Билеты: 1000 рублей для детей и 4500-25 000 рублей для взрослых.

«Пикник Афиши» снова пройдёт в формате большого городского фестиваля под открытым небом. В один день на фестивале встретятся рэп, поп-музыка и классика городской сцены: одни зрители пойдут на Feduk, ЛСП и OG Buda, другие — на «Браво», Валерия Сюткина и летнюю атмосферу «Коломенского».

© Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

«Плывёт веночек»: Надежда Кадышева на «ВТБ Арене»

Когда: 20 июня, 20:00.

Где: «ВТБ Арена», Ленинградский пр-т, 36.

Билеты: 4000–50 000 рублей.

Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо» представят программу «Плывёт веночек». После новой волны интереса к народной эстраде такие концерты собирают сразу две аудитории: давних поклонников и молодых слушателей, которые открыли Кадышеву через мемы, видео и соцсети. В программе прозвучат песни, на которых держится образ артистки: «Течёт ручей», «Широка река», «Я не колдунья» и другие хиты.

Сюткин в храме: рок-н-ролл среди икон

Когда: 25 июня, 19:00.

Где: Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15.

Билеты: 1200–12 000 рублей.

Валерий Сюткин выступит на неожиданной площадке — в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В программе прозвучат песни разных лет, включая «Московский бит», «Васю» и «7000 над землёй». Камерный зал задаёт концерту более праздничный и спокойный формат, но репертуар Сюткина всё равно держится на лёгких припевных песнях, которые быстро подхватывает публика.

Шнуров снова на стадионе: «Ленинград» на «Лукойл Арене»

Когда: 26 июня, 20:00.

Где: «Лукойл Арена», Волоколамское ш., 69.

Билеты: 3000–20 000 рублей.

«Ленинград» продолжает возвращение на большие сцены с песнями из альбома «Поролоновая свадьба», вышедшего осенью 2025-го. В программу войдут песни разных периодов — от свежего материала до хитов, без которых сложно представить концерт Сергея Шнурова. Группа давно умеет превращать стадионное выступление в шумный праздник, где зал подхватывает припевы.

Неудобный вопрос Путину, роман с подростком: в чём признался Сергей Шнуров

Санкт-Петербург

40 лет «Арии»: юбилейное шоу 360°

Когда: 12 июня, 20:00.

Где: СК «Юбилейный», пр-т Добролюбова, 18.

Билеты: 3500–15 000 рублей.

«Ария» привезёт в Петербург юбилейное шоу к 40-летию группы. Программа заявлена в формате 360°: сцена должна работать на круговой обзор, чтобы зал видел происходящее с разных сторон. Юбилейная программа соберёт главные песни группы — от «Улицы роз» и «Беспечного ангела» до «Штиля».

Петербургский летний ритуал: Stereoleto в «Севкабель Порту»

Кто выступает: LAB Антона Беляева, «Бонд с кнопкой», Loqiemean, «Хлеб», IOWA, лампабикт, «Базар», TERELYA, Ploho, Pep-See и другие.

Когда: 13–14 июня, 15:00.

Где: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40.

Билеты: 4200–14 000 рублей.

Stereoleto снова соберёт летний open-air у воды и объединит крупных артистов с новыми именами. Петербургский фестиваль пройдёт в «Севкабель Порту»: с видом на залив, несколькими сценами и программой, где рядом стоят музыкант Антон Беляев, инди-группа «Бонд с кнопкой», рэпер Loqiemean, группа «Хлеб», поп-группа IOWA, инди-группа Cupsize, певица Минаева, артист Gera Amen и хип-хоп-исполнитель Джей Ро.

© Соцсети «Тату»

Возвращение t.A.T.u.: специальное шоу на крыше

Когда: 14 июня, 19:00.

Где: Roof Place, Кожевенная линия, 30.

Билеты: 4449–25 000 рублей.

t.A.T.u. выступят в Петербурге с большим специальным шоу на крыше. Группа давно закрепилась в поп-истории благодаря песням «Нас не догонят», «Я сошла с ума» и её англоязычной версии All the Things She Said, а редкие живые концерты превращаются в отдельный повод для ностальгии. Roof Place добавляет к этому летний формат: открытая площадка, вид на город и возвращение к эпохе нулевых, когда песни t.A.T.u. звучали далеко за пределами России.

Агутин на стадионе: концерт на «Газпром Арене»

Когда: 27 июня, 19:00.

Где: «Газпром Арена», Футбольная аллея, 1.

Билеты: 2500–35 000 рублей.

Леонид Агутин продолжит стадионный тур 2026 года и привезёт в Петербург программу с главными хитами. В сет-лист войдут песни разных лет: «Хоп хэй ла-ла-лэй», «Граница», «На сиреневой луне», дуэтные композиции и более поздний материал. Концерты Агутина держатся на живом звуке, латиноамериканских ритмах и песнях, которые давно разошлись на массовое караоке.

Казань

Летний режим: Oceana в «Пирамиде»

Когда: 5 июня, 21:00.

Где: КРК «Пирамида», ул. Московская, 3.

Билеты: 2000–10 000 рублей.

Немецкая певица Oceana приедет в Казань с программой, построенной вокруг соула, регги и поп-энергии. Широкая аудитория помнит артистку по Cry Cry и Endless Summer — официальной песне чемпионата Европы по футболу 2012 года. В «Пирамиде» Oceana сделает ставку на сильный вокал, танцевальный ритм и узнаваемые припевы.

Баста берёт стадион: большой концерт на «Ак Барс Арене»

Когда: 6 июня, 19:00.

Где: «Ак Барс Арена», пр-т Хусаина Ямашева, 115А.

Билеты: 4500–20 000 рублей.

Баста выступит в Казани с большим сольным концертом на стадионе. В масштабную программу войдут песни разных периодов: «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», «Медлячок» и более новые треки. Стадионный формат для Басты уже стал привычным, так что акцент будет не только на рэп-номерах, но и на живых музыкантах, хоровом подпевании и больших экранах.

Старт сезона VK Fest: Казань первой принимает фестиваль

Кто выступает: Zivert, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин, Сироткин, Клава Кока, Feduk, «Хлеб», Ay Yola, Amirchik, «Бонд с кнопкой», Swanky Tunes, Betsy и другие.

Когда: 7 июня.

Где: Центр семьи «Казан», ул. Сибгата Хакима, 4.

Билеты: 1900–10 500 рублей.

VK Fest начнёт сезон 2026 года с Казани. Фестиваль представляет собой офлайн-версию соцсети: на одной площадке собираются концерты, блогеры, активности, фан-встречи, зоны брендов и семейные развлечения. Билет категории «Вездеход» даёт доступ в отдельную зону перед сценой и на выделенную смотровую платформу.

© Соцсети Сергея Жукова

Юбилейный стадионный тур: «Руки Вверх!» на «Ак Барс Арене»

Когда: 20 июня, 20:00.

Где: «Ак Барс Арена», пр-т Хусаина Ямашева, 115А.

Билеты: 2400–18 000 рублей.

«Руки Вверх!» привезут в Казань стадионное шоу «30 нам уже!». Сергей Жуков построил тур вокруг песен, которые давно стали всенародно любимыми: «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Алёшка». Для Казани это второй крупный стадионный поп-концерт месяца после Басты, но настроение здесь другое — ностальгия, танцы и массовое караоке на десятки тысяч голосов.

Другие города России

Карельский open-air: «Воздух Карелии» в Петрозаводске

Кто выступает: «Пилот», «Три дня дождя», Pyrokinesis, «Аффинаж», «Пневмослон», «Мураками», «Эпидемия», Stigmata, Wildways, «План Ломоносова» и другие.

Когда: 11–14 июня.

Где: аэродром «Пески», Соломенское ш., 2, Петрозаводск.

Билеты: 3500–20 000 рублей.

«Воздух Карелии» пройдёт в формате большого семейного фестиваля с палаточным лагерем и несколькими днями концертов. На сценах выступят рок-группы, инди-артисты и тяжёлые команды, а музыкальная программа начнётся 11 июня и продолжится до 14 июня. Площадка на аэродроме «Пески» позволяет сделать событие не городским концертом, а полноценной летней поездкой с палатками, природой и длинными выходными.

Город становится сценой: Ural Music Night в Екатеринбурге

Когда: 19 июня.

Где: разные площадки Екатеринбурга.

Билеты: 0 рублей.

Ural Music Night — один из главных мультиформатных фестивалей страны. На одну ночь концерты занимают десятки площадок Екатеринбурга — от клубов и театров до музеев, баров и открытых сцен. В одну ночь звучат рок, хип-хоп, джаз, фанк, электроника, хоры, оркестры и клубные сеты, а зрители сами собирают маршрут между площадками. В 2026 году среди заметных имён в программе называют Юлию Савичеву, Pizza, NLO, Сергея Бобунца, «Чайф» и «СмешBand».

Главный загородный open-air: «Дикая Мята» под Тулой

Кто выступает: TMNV, хмыров, obraza net, «Рубеж Веков», «Людмил Огурченко», «Токсичный ансамбль Лягухо», «Молодость Внутри», Лолита Косс, «синдром главного героя», «Досвидошь», «ночь на кухне» и другие.

Когда: 19–21 июня.

Где: арт-кэмп «Дикая Мята», Тульская область, Алексинский район, посёлок Бунырёво.

Билеты: 2250–30 000 рублей.

«Дикая Мята» снова пройдёт в Тульской области и соберёт несколько дней музыки под открытым небом. Зрителей ждут несколько сцен, палаточный лагерь и программа, где рядом окажутся инди, фолк, альтернатива, фанк, джаз и электронные сеты. Это вариант для тех, кто хочет не просто сходить на концерт, а выехать за город с палаткой, друзьями и расписанием на весь уикенд.

Концерты в безвизовых странах

© Соцсети Джона Ленджеда

Первый концерт в Центральной Азии: Джон Ледженд в Самарканде

Когда: 8 июня, 19:00.

Где: площадь Регистан, Самарканд, Узбекистан.

Билеты: 600 000–6 500 000 сумов, или примерно 3600–38 700 рублей.

Американский певец Джон Ледженд впервые выступит в Центральной Азии и споёт на одной из самых узнаваемых площадей региона — Регистане. На площади прозвучат All of Me, Ordinary People, Love Me Now, Tonight и другие песни артиста. Концерт пройдёт среди исторических медресе — редкая для региона возможность услышать мировую поп- и R&B-звезду в одном из самых узнаваемых мест Самарканда.

Ye Live в Грузии: Канье Уэст на «Динамо-Арене»

Когда: 12 июня, 19:00.

Где: «Динамо-Арена» им. Бориса Пайчадзе, пр-т Акакия Церетели, 2, Тбилиси, Грузия.

Билеты: 12 500–300 000 рублей.

Канье Уэст, выступающий под именем Ye, даст концерт в Тбилиси. Заявлен двухчасовой перформанс с масштабной сценической конструкцией, а само событие уже стало одним из самых обсуждаемых в регионе. Для российских слушателей это один из самых близких вариантов увидеть артиста уровня мирового стадионного хип-хопа без поездки в Западную Европу.

Прощальный тур Megadeth: первый концерт группы в Казахстане

Когда: 28 июня, 17:00.

Где: стадион «Спартак», пр-т Абая, 48, Алматы, Казахстан.

Билеты: 7000–60 000 рублей.

Megadeth впервые выступят в Казахстане и выйдут на сцену стадиона «Спартак» в Алматы. Концерт пройдёт в рамках прощального тура группы: в январе 2026 года Megadeth выпустили финальный одноимённый альбом, после которого команда отправилась в последнее мировое турне. В Алматы прозвучат главные песни трэш-метал-группы — Symphony of Destruction, Holy Wars... The Punishment Due, Peace Sells, а также материал из финальной пластинки Megadeth.